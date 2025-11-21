Tejas Jet Crash Live: दुबई एयर शो में भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश, पायलट की मौत, IAF ने बनाई जांच कमेटी
Tejas Fighter Jet Crash Live: दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान 21 नवंबर 2025 को भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया. भारतीय एयरफोर्स ने बताया कि इस इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई.
दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार (21 नवंबर 2025) को भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया. भारतीय एयरफोर्स ने जानकारी दी कि इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई. यह घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 बजे हुई, जिसके बाद दुबई एयर शो को अस्थाई तौर पर रोका गया है.
भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठा दी है. विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया.
यह घटना उस समय हुई, जब तेजस निर्धारित एरोबेटिक अभ्यास के लिए उड़ान भर रहा था. दुर्घटना के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है. वायुसेना द्वारा विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है.
वायुसेना ने कहा कि उनका एक तेजस विमान दुबई एयर शो-25 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. घटना के संबंध में तथ्यों की पुष्टि की जा र.ही है. जैसे ही सत्यापित विवरण उपलब्ध होंगे, उन्हें साझा किया जाएगा. सभी जानकारी केवल सत्यापन के बाद ही जारी की जाएगी.
जांच दल उड़ान के तकनीकी, परिचालन और सुरक्षा से जुड़े हर पहलू का विस्तृत अध्ययन करेगा, ताकि वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके।वहीं विमान क्रैश होने की घटना के तुरंत बाद एयर शो के आपातकालीन प्रबंधन दल और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली.
Tejas Jet Crash Live: तेजस जेट दुर्घटना पर CDS की रिएक्शन
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन हुए तेजस फाइटर जेट दुर्घटना पर अफसोस जताया है.
Tejas Jet Crash Live: एयरशो में इंडियन एयरफोर्स की टीम मौजूद थी
दुबई एयरशो- 2025 के आयोजकों ने भी भारतीय पक्ष के साथ समन्वय करते हुए हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है. संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दुबई एयर शो 2025 में भारत ने अपनी उन्नत रक्षा शक्ति, प्रौद्योगिकी और उद्योग क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन किया है. एयरशो में इंडियन एयरफोर्स की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस दुबई के आसमान में उड़ान भरने वाली टीमों का हिस्सा थे.
