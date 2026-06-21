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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-ईरान वार्ता के बीच क्यों भड़के ट्रंप, तेहरान पर बड़े हमले की दी धमकी, बोले - 'अगर वो...'

US-ईरान वार्ता के बीच क्यों भड़के ट्रंप, तेहरान पर बड़े हमले की दी धमकी, बोले - 'अगर वो...'

ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेंगे. ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था. बल्कि उससे ज्यादा जोरदार हमला करेंगे. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 21 Jun 2026 07:57 PM (IST)
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Donald Trump Warns Iran: ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ स्विटजरलैंड में वार्ता जारी है, तो वहीं ट्रंप का कहना है कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधियों को मुश्किलें खड़ी करने से रोकना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि तेहरान को लेबनान में अपने ज्यादा मात्रा में फंड लेने वाले प्रॉक्सी को तुरंत रुकावट खड़ी करने से रोकना होगा. 

ट्रंप की धमकी- अगर ऐसा नहीं किया तो जोरदार हमला करेंगे

उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेंगे. ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था. बल्कि उससे ज्यादा जोरदार हमला करेंगे. 

स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी उस वक्त आई है, जब कूटनीतिक स्तर की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच जारी है. अमेरिका और ईरान के अधिकारी इस महीने साइन किए एमओयू के तहत स्विट्जरलैंड में मुलाकात कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?

इस एमओयू में क्षेत्रीय सुरक्षा, हॉर्मुज, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और कई मोर्चों पर सीजफायर को लेकर व्यापक बातचीत का खाका तैयार किया गया था. 

60 दिनों तक चलेगी अमेरिका और ईरान में बातचीत

इस डील में तनाव और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढा़ने के मकसद से 60 दिनों की बातचीत का प्लान बनाया गया था. स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने लेबनान में सीजफायर बनाने रखने के लिए कोशिशों को बढ़ाया है. उन्होंने माना है कि स्थिति फिलहाल नाजुक ही बनी हुई है. 

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश के PM तारिक रहमान का बड़ा फैसला, भारत नहीं पहले विदेश दौरे पर जाएंगे चीन, क्यों किया ऐसा?

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Jun 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
World News Latest News Donald Trump DONALD Trump Iran US War
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