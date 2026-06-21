US-ईरान वार्ता के बीच क्यों भड़के ट्रंप, तेहरान पर बड़े हमले की दी धमकी, बोले - 'अगर वो...'

Donald Trump Warns Iran: ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ स्विटजरलैंड में वार्ता जारी है, तो वहीं ट्रंप का कहना है कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधियों को मुश्किलें खड़ी करने से रोकना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि तेहरान को लेबनान में अपने ज्यादा मात्रा में फंड लेने वाले प्रॉक्सी को तुरंत रुकावट खड़ी करने से रोकना होगा.

ट्रंप की धमकी- अगर ऐसा नहीं किया तो जोरदार हमला करेंगे

उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेंगे. ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था. बल्कि उससे ज्यादा जोरदार हमला करेंगे.

स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी उस वक्त आई है, जब कूटनीतिक स्तर की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच जारी है. अमेरिका और ईरान के अधिकारी इस महीने साइन किए एमओयू के तहत स्विट्जरलैंड में मुलाकात कर रहे हैं.

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इस एमओयू में क्षेत्रीय सुरक्षा, हॉर्मुज, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और कई मोर्चों पर सीजफायर को लेकर व्यापक बातचीत का खाका तैयार किया गया था.

60 दिनों तक चलेगी अमेरिका और ईरान में बातचीत

इस डील में तनाव और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढा़ने के मकसद से 60 दिनों की बातचीत का प्लान बनाया गया था. स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने लेबनान में सीजफायर बनाने रखने के लिए कोशिशों को बढ़ाया है. उन्होंने माना है कि स्थिति फिलहाल नाजुक ही बनी हुई है.

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