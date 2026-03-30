हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran War: कुवैत में मारा गया एक और भारतीय, ईरान ने धुआं-धुआं किया कुवैत का पावर प्लांट

US-Iran War: कुवैत में मारा गया एक और भारतीय, ईरान ने धुआं-धुआं किया कुवैत का पावर प्लांट

US-Iran War: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग में पूरा मिडिल ईस्ट तप रहा है. ईरान के कुवैत में एक पॉवर स्टेशन पर किए हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Mar 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग में पूरा मिडिल ईस्ट तप रहा है. ईरान के कुवैत में एक पॉवर स्टेशन पर किए हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई. ईरान के अटैक में एक बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है. कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने सोमवार (30 मार्च) को इसकी पुष्टि की.

मंत्रालय ने जारी किया बयान

कुवैत के बिजली, जल और ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह घटना रविवार (29 मार्च) शाम को हुई. कुवैत ने इसे देश पर ईरान की आक्रामकता का हिस्सा बताया. मंत्रालय की ओर जारी किए गए बयान में बताया गया, कुवैत में पावर प्लांट की सर्विस बिल्डिंग और वाटर प्लांट पर ईरान की ओर से हमला किया गया. इस हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई, साथ ही इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

राहत-बचाव दल ने शुरू किया काम

पॉवर मिनिस्ट्री की ओर से बयान में बताया गया कि घटना के बाद प्रभावित स्थल को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों और टेक्निकल टीम और राहत बचाव टीम, राहत-बचाव दल के साथ संबंधित संस्थाओं ने आपातकालीन योजनाओं के अनुसार अपना काम शुरू कर दिया.

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

मंत्रालय की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वह शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें. लोगों से केवल आधिकारिक सोर्स से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की गई है. साथ ही घटनाक्रम पर लगातार सही अपडेट देने का भरोसा दिया गया.

ईरान जंग से कुवैत को बड़ा नुकसान

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के चलते कुवैत को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी बेस और बुनियादी ढांचों को टारगेट बनाया है. कुवैत के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अलग बयान में बताया कि करीब एक महीन पहले शुरू जंग के बाद से अब तक देश पर कुल 307 बैलेस्टिक मिसाइलें, दो क्रूज मिसाइल और 616 ड्रोन अटैक हो चुके हैं.

कुवैत रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार (29 मार्च) को बताया गया कि बीते 24 घंटे में उसने 14 बैलिस्टिक मिसाइलों और 12 ड्रोनों का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया है. 

 

 

Published at : 30 Mar 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Iran Attack Breaking News Abp News Middle East War TEHRAN US Iran War KUWAIT IRAN Us Israel Iran War Iran Attack On Tehran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Iran War: कुवैत में मारा गया एक और भारतीय, ईरान ने धुआं-धुआं किया कुवैत का पावर प्लांट
US-Iran War: कुवैत में मारा गया एक और भारतीय, ईरान ने धुआं-धुआं किया कुवैत का पावर प्लांट
विश्व
Iran-US War: 'ईरान-अमेरिका दोनों को पाकिस्तान पर यकीन, अब...' जंग के बीच PAK का चौंकाने वाला दावा
'ईरान-अमेरिका दोनों को पाकिस्तान पर यकीन, अब...' जंग के बीच PAK का चौंकाने वाला दावा
विश्व
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
'वो जिंदा हैं या नहीं...' ट्रंप के इतना कहने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया नया बयान, किसे कहा थैंक्यू
विश्व
Israel US Iran War LIVE: ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला, भारतीय कर्मचारी की मौत
LIVE: 'अगर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी सीमा में घुसा तो...', ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: 'ईरान-अमेरिका दोनों को पाकिस्तान पर यकीन, अब...' जंग के बीच PAK का चौंकाने वाला दावा
'ईरान-अमेरिका दोनों को पाकिस्तान पर यकीन, अब...' जंग के बीच PAK का चौंकाने वाला दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया
अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया
इंडिया
Bomb Threat Case: विधानसभा, कॉलेज, अस्पताल, जज... सबको उड़ा दूंगा, पकड़ा गया वो, जिसने 1100 बार दी थी बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी
विधानसभा, कॉलेज, अस्पताल, जज... सबको उड़ा दूंगा, पकड़ा गया वो, जिसने 1100 बार दी थी बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी
बॉलीवुड
सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बने बेबी बॉय के पेरेंट्स, पोस्ट शेयर कर दी गुड न्यूज, लिखा- 'हमारा परिवार बड़ा हो गया'
सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बने बेबी बॉय के पेरेंट्स, पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी
बिहार
Bihar News: आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार! तमाम बैठकों के बीच बिहार में नए CM को लेकर हलचल तेज
मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार! तमाम बैठकों के बीच बिहार में नए CM को लेकर हलचल तेज
आईपीएल 2026
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
टेक्नोलॉजी
होटल-रेस्टोरेंट बिल में जोड़ रहे LPG चार्ज तो तुरंत ऐसे करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
होटल-रेस्टोरेंट बिल में जोड़ रहे LPG चार्ज तो तुरंत ऐसे करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget