हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? शपथग्रहण से पहले तारिक रहमान ने दिया ये जवाब

भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? शपथग्रहण से पहले तारिक रहमान ने दिया ये जवाब

Bangladesh India Relations: तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति उसके लोगों के हितों से तय होगी. शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 14 Feb 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद पहली बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चीफ तारिक रहमान ने देशवासियों का आभार जताया. उन्होंने इसे देश, लोकतंत्र और जनता की उम्मीदों की जीत करार दिया. बीएनपी की जीत के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पश्चिम एशिया के देशों से और खासकर भारत के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे. तारिक रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में बांग्लादेश के हितों की रक्षा करने वाली विदेश नीति का पालन करेगी.

शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर क्या बोले तारिक रहमान?

तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति उसके लोगों के हितों से तय होगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या बीएनपी भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी तो उन्होंने कहा, 'यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है.'

उन्होंने कहा, 'हमारे सामने कई चुनौतियां हैं. हमारी अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है और देश की कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है. हमें जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. पिछली सरकार ने लगभग सभी संस्थानों का राजनीतिकरण कर दिया था इसलिए हमें सुशासन सुनिश्चित करना होगा.' उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में नए निवेश लाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

चीन के साथ संबंधों पर तारिक रहमान का रिएक्शन

बांग्लादेश के चीन के साथ संबंधों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर तारिक ने कहा, 'हम बांग्लादेश के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे. अगर कोई बात बांग्लादेश के हित में नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हम उसके साथ नहीं चलेंगे. मुझे विश्वास है कि आपसी हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अगर बांग्लादेश को फायदा होता है और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है, तो हम फैसला लेंगे'

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को लेकर उन्होंने कहा, 'इसकी स्थापना बांग्लादेश की पहल पर हुई थी. हम चाहते हैं कि यह काम करे. हम अपने मित्र देशों से चर्चा करेंगे और SAARC को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे.'

हमारी सरकार कानून व्यवस्था ठीक करेगी: तारिक रहमान

तारिक रहमान ने कहा, 'यह जीत बांग्लादेश की है, लोकतंत्र की है और लोगों की उम्मीदों की है. मैं बांग्लादेश के लोगों को लोकतंत्र स्थापित करने में आई रुकावटों को पार करने के लिए बधाई देता हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'फासीवादी सरकार के संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनदेखी नाकाम हो गई है. हमारी सरकार अब पूरे देश में कानून और पक्की सुरक्षा व्यवस्था करेगी.'

Published at : 14 Feb 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News INDIA BANGLADESH Tarique Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi के बयान पर भड़के Swami Avimukteshwaranand | UP Politics | Shankaracharya | Breaking
Bangladesh में Change of Power, India के लिए मौका या चुनौती? | Paisa Live
SBI Mutual Fund IPO: Indian Investment Culture का बड़ा Signal | Paisa Live
Gold-Silver ETFs पर SEBI का नया Rule, Investors को मिलेगा Protection | Paisa Live
India-US Trade Deal: 18% Tariff से China पीछे, Exports को मिलेगा Mega Boost | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
जनरल नॉलेज
Valentine’s Day 2026: दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन-सा है? कीमत इतनी ज्यादा कि आ जाएगा प्राइवेट जेट
दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन-सा है? कीमत इतनी ज्यादा कि आ जाएगा प्राइवेट जेट
नौकरी
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करना होगा आवेदन
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करना होगा आवेदन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget