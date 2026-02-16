Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने पूरी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है. अब बीएनपी सरकार बनाने जा रही है और पार्टी प्रमुख तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे. तारिक रहमान मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे. हालांकि शपथ से पहले नई कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है.

प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार इस बार की तारिक रहमान कैबिनेट में अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा और प्रतिभाशाली लोगों को भी जगह दी जाएगी. बताया जा रहा है कि कुछ सीनियर नेता कैबिनेट में नजर नहीं आ सकते हैं. कैबिनेट में पूरे देश और अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग को जगह मिल सके.

तारिक रहमान के संभावित मंत्री

तारिक रहमान के संभावित मंत्रिमंडल में जिन नामों की चर्चा है, उनमें हुमायूं कबीर, डॉ रेजा किबरिया, अमीर खसरू महमूद चौधरी, मिर्जा फखरूल इस्लाम आलमगीर, मोहम्मद असदुजम्मान, सलाहुद्दीन अहमद, मिर्जा अब्बास, रूहुल कबीर रिजवी, आजम जाहिद हुसैन और नजरूल इस्लाम खान शामिल हैं. इसके अलावा गयेश्वर चंद्र रॉय को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

शपथ से पहले विपक्षी नेताओं से मुलाकात

नई सरकार के शपथ ग्रहण से दो दिन पहले बीएनपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के नामित तारिक रहमान ने रविवार 15 फरवरी 2026 को विपक्षी नेताओं से मुलाकात की. सुलह के संकेत के तौर पर उन्होंने जमात ए इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान के आवास पर जाकर मुलाकात की. उस समय जमात ए इस्लामी 11 दलों के गठबंधन के साथ 32 संसदीय क्षेत्रों में मतगणना की मांग पर चर्चा कर रही थी. तारिक रहमान ने नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम से भी मुलाकात की. अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि नई सरकार की कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलती है और आगे बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाती है.