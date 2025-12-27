बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका लौटे हैं. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक रहमान ने पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही थी, वो सभी बांग्लादेशियों के लिए एक फ्यूचर प्लान है.

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि ढाका की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लोगों के चेहरे और लाखों दुआएं ऐसे पल हैं, जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएंगे. रहमान के बांग्लादेश लौटने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ. ढाका की सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला.

Dear friends, sisters, and brothers across Bangladesh,

Last Thursday is a day I will carry in my heart forever, the day I returned to the soil of my homeland after 17 long years. The warmth of your welcome, the sea of faces along the roads of Dhaka, and the prayers of millions… pic.twitter.com/3N6JFY7xMj — Tarique Rahman (@trahmanbnp) December 27, 2025

तारिक ने जनता का किया धन्यवाद

बीएनपी नेता ने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. इस वापसी के लिए मेरे परिवार और मेरे मन में जो सम्मान और प्यार है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. हमारे समर्थक, जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे. कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. आपकी हिम्मत मुझे ताकत देती रहेगी. उन्होंने किसानों, युवाओं और देश के नागरिकों का धन्यवाद किया.

बांग्लादेश के भविष्य को लेकर क्या बोले रहमान?

तारिक रहमान ने बांग्लादेश के भविष्य को लेकर भी अपना विजन रखा. उन्होंने कहा कि मैंने कल बात की. मैंने बांग्लादेश के भविष्य के लिए सिर्फ एक सपने की नहीं, बल्कि योजना की बात की है. एक ऐसा देश, जहां शांति और सम्मान फले-फूले. जहां हर समुदाय सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे. जहां हर बच्चा उम्मीद के साथ बड़ा हो सके. यह सभी बांग्लादेशियों के लिए एक योजना है. एक ऐसा बांग्लादेश जो आगे बढ़े. मुझे घर वापस लाने के लिए धन्यवाद.

मीडिया का किया शुक्रिया

इस दौरान उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा भी किया. उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश की असली ताकत हमेशा उसके लोग रहे हैं. खासकर जब वह एकजुट होते हैं. उन्होंने मीडिया की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पल को प्रोफेशनलिज्म और देखभाल के साथ कवर किया. उन्होंने कहा कि मैं अन्य राजनीतिक पार्टियों और आंदोलनों के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं. इन्होंने मेरी घर वापसी का स्वागकत किया. मैं उनके विचारों को सराहना करता हूं. उन्होंने लोकतंत्र, बहुदलीय पर जोर दिया.