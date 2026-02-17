बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान के नाम जुड़ा ये खास रिकॉर्ड, 35 साल बाद आया मौका

बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुखिया तारिक रहमान की आज यानी 17 फरवरी को ताजपोशी हो चुकी है. राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को पीएम पद की शपथ दिलाई. 'डॉर्क प्रिंस' के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय का आगाज हो गया है. 35 साल बाद यह पहला मौका है जब कोई पुरुष बांग्लादेश की कमान संभाल रहा है.

बांग्लादेश में 'रहमान युग' का आगाज

17 फरवरी को ढाका की जातीय संसद भवन में निर्वाचित हुए सांसदों ने शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद बांग्लादेश राष्ट्रीय पार्टी (बीएनपी) की संसदीय दल की मीटिंग हुई, जिसमें तारिक रहमान को औपचारिक रूप से बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया. वह बांगलादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार से सत्ता संभालेंगे. अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद करीब 18 महीने देश में सरकार चलाई थी.

रहमान संभालेंगे सत्ता

संसद भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह

बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार (17 फरवरी) को ढाका में राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में आयोजित किया गया. बांग्लादेश और विदेश से लगभग 1,200 प्रतिष्ठित नव निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. भारत को भी बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता मिला था, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए और तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी.



भारत से मजबूत रिश्ते के संकेत

भारत और बांग्लादेश के संबंधों में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान कुछ तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन तारिक रहमान की जीत के साथ दोनों देशों के रिश्ते दोबारा पटरी पर लौटने के आसार हैं. पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर जीत की शुभकामनाएं दी थीं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी.