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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वCM विजय पर स्टालिन का पलटवार, 'ओम शक्ति परा शक्ति' विवाद पर सियासी घमासान

CM विजय पर स्टालिन का पलटवार, 'ओम शक्ति परा शक्ति' विवाद पर सियासी घमासान

तमिलनाडु की टीवीके सरकार को घेरते हुए डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने पलटवार किया है. उन्होंने अपने समर्थकों से ओम काली, जय काली के नारे से विजय की पार्टी को जवाब देने की अपील की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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तमिलनाडु की टीवीके सरकार के एक नारे का जवाब डीमएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने अपने कार्यकर्ताओं को पलटवार करने की अपील करते हुए कहा है कि वह ओम काली, जय काली से इसका जवाब दें. स्टालिन ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वे विरोधी दल टीवीके के उस नारे का जवाब दें, जिसमें उनकी पार्टी को निशाना बनाया गया था. इसके लिए ओम काली, जय काली का नारा लगाएं. 27 सितंबर को  पार्टी की एक सभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने यह बात कही है.

सीएम विजय ने डीएमके पर साधा था निशाना

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विजय ने अपनी राजनीतिक रैलियों में उस समय डीएमके पर निशाना साधा, जिसमें ओम शक्ति, पराशक्ति...डीएमके ओरु थीया शक्ति यानी डीएमके एक बुरी ताकत है, का नारा लगाया था. 

उदयनिधि का पलटवार, जानें क्या कहा? 

इधर, उदयनिधि ने विजय के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उस समय वे विपक्ष में थे. हम सत्ता में थे. हमने उनकी बातें सुनीं. अब हमारे पास इसका जवाब देने का मौका है. 

उदयनिधि ने नया नारा दिया है. इसमें कहा है कि ओम काली, जय काली, टीवीके ओरु ओडुगाली यानी टीवीके भागने वाला है. उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच यह नारा लगाया, जिसके बाद समर्थक भी दोहराते नजर आए. उन्होंने पार्टी के लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि वे पार्टी प्रमुख का नाम लिए बिना, इसे वोटर्स तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा, उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है. बस उनकी पार्टी के नाम के साथ ओम काली, जय काली कहें. हर चुनावी रैली, जब भी आप जनता से मिलें, तो इसे दोहराते रहें. लोगों के मन में इसे मजबूती से बिठा दें. 

करूर में मची भगदड़ पर भी विजय सरकार को घेरा

उदयनिधि ने करूर में मची भगदड़ को लेकर भी विजय सरकार पर निशाना साधा है. इसमें 40 लोगों की जान चली गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पार्टी ने जवाबदेही से बचने के लिए इससे पल्ला झाड़ लिया. साथ ही कहा कि उम्मीद है, कि जनता उनकी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिशों को जल्द ही समझ जाएगी. पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी चुनावों से पहले घर-घर जाकर प्रचार करने और जनसभाओं के दौरान इस जवाबी नारों को जोर-शोर से रखें. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Sep 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
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