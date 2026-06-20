21 जून को ईरान- US के बीच स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में बातचीत, कतर- पाक करेंगे मध्यस्थता

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व21 जून को ईरान- US के बीच स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में बातचीत, कतर- पाकिस्तान करेंगे मध्यस्थता

21 जून को ईरान- US के बीच स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में बातचीत, कतर- पाकिस्तान करेंगे मध्यस्थता

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि तकनीकी स्तर की बातचीत स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में होगी. इसमें अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान और कतर भी मध्यस्थता में शामिल होंगे. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Jun 2026 11:03 PM (IST)
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पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है. इसमें बताया कि एमओयू पर डिजिटल साइन के बाद बातचीत रुक गई थी. अब रविवार को दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत होगी. इस बातचीत में इस्लामाबाद और कतर भी मौजूद रहेंगे. यह बातचीत शुक्रवार को होना था. हालांकि, लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच चल रहे टेंशन के बाद इसे टाल दिया गया था. 

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि तकनीकी स्तर की बातचीत स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में होगी. इसमें अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान और कतर भी मध्यस्थता में शामिल होंगे. 

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने शनिवार को कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता चल रही है और बातचीत करने वाले स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पहले से ही स्विट्जरलैंड में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वे अगले कुछ दिनों में इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं.

वहीं, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते को लेकर दुनियाभर के स्तर की कोशिशें जारी है. सीएनएन की मानें तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कई देशओं के राजनयिक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच डिजिटल रूप से साइन समझौते के ज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए लेक ल्यूसर्न के ऊपर स्थित बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट की पेशकश की है. यह एक गोपनीय और भरोसेमंद जगह है. 

जब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड जाएगा और अमेरिका के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित MoU की शर्तों का पालन करने की मांग करेगा। इस बीच, बातचीत से पहले ही अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड पहुंचे, क्योंकि कतर को वाशिंगटन और तेहरान के बीच संपर्क को आसान बनाने वाले मुख्य मध्यस्थों में से एक माना जाता है। (एएनआई)

वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड जाएगा. अमेरिका के साथ डिजिटल रूप से एमओयू की शर्तों के पालन करने की मांग करेगा. बातचीत से पहले अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपित ट्रंप के दामाद जेरेज कुशनर स्विटजरलैंड पहुंच चुके हैं. कतर के पीएम और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 20 Jun 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Switzerland Iran-US WORLD NEWS
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