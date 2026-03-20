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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जब हम NATO से नहीं डरे तो पाकिस्तान...', तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा की PAK को वॉर्निंग

'जब हम NATO से नहीं डरे तो पाकिस्तान...', तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा की PAK को वॉर्निंग

तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने खुलकर ना सिर्फ पाकिस्तान की आलोचना की बल्कि ये भी कहा कि जब उन्हें नाटो नहीं डरा पाया तो वो इन तोपखाने की गोलाबारी से क्या डरेंगे.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Mar 2026 08:10 AM (IST)
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तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कंधार की ईदगाह मस्जिद में ईद-उल-फितर की नमाज के दौरान दुनिया और खासकर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया. अखुंदजादा ने साफ किया कि वो हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन ने NATO जैसी महाशक्ति को पीछे छोड़ दिया, उसे सैन्य ताकत से नहीं झुकाया जा सकता.

'तोपखाने की गोलाबारी से डरने वाले नहीं' 
हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर कहा कि वे तोपखाने की गोलाबारी से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के दबाव से उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें सैन्य ताकत का डर होता तो पश्चिमी ताकतों के साथ हुए युद्ध के दौरान वो हार चुके होते.

अखुंदजादा ने सरकार की कार्यशैली को लेकर लोगों की चिंताओं को भी स्वीकार किया और कहा कि लोगों को नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है. इसके अलावा उन्होंने सामान की जमाखोरी करने वाले कारोबारियों की कड़ी आलोचना की और इस काम को उन्होंने गुनाह बताया. अखुंदजादा ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए.

बता दें कि यह पहली बार है जब तालिबान के किसी नेता ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव का इस तरह खुलकर जिक्र किया है. अखुंदजादा कंधार की मस्जिद की मीनार पर चढ़कर खुतबा देने के लिए सामने आए, वो सार्वजनिक रूप से बहुत ही कम देखे जाते हैं. 

किन देशों ने कराई मध्यस्थता
पाकिस्तान और तालिबान के बीच पिछले दिनों तनाव चरम पर पहुंच गया. फरवरी में पाकिस्तान ने इसे खुली जंग करार देते हुए हमले तेज कर दिए. यह टकराव तब और बढ़ गया जब 16 मार्च को काबुल में एक कथित पाकिस्तानी हवाई हमले में सैंकड़ों लोग मारे गए. सऊदी अरब, कतर और तुर्किये जैसे देशों की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान ने ईद-उल-फितर के मौके पर 19 से 23 मार्च 2026 तक सैन्य अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया.

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Published at : 20 Mar 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
NATO Hibatullah Akhundzada Taliban Pakistan
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