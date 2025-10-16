पैंट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक, अफगानी लड़कों ने बीच चौराहे बंदूक पर टांगकर मनाया जश्न

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति है. पिछले कुछ समय से दोनों ओर से हमले हुए हैं, जिसमें कई सैनिकों की मौत हुई है. हालांकि तालिबान और पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए सीजफायर पर सहमति भी जताई. इस बीच एक अहम खबर सामने आई है. तालिबान के लड़ाकों ने पाक सैनिकों की पैंट को हथियार पर टांगकर जश्न मनाया है.

दरअसल दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक डूरंड रेखा के पास की चौंकियों की छोड़कर भाग खड़े हुए. इस दौरान अफगानिस्तान के लड़ाकों ने उनके हथियार लूट लिए. इतना ही नहीं तालिबान सैनिकों ने पाक सैनिकों की उतरी हुई पैंट को भी उठा लिया और एक चौराहे पर खड़े होकर जश्न मनाया. इस दौरान उन्होंने पाक सेना की पैंट को बंदूक पर टांगकर जीत का दावा किया.

पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार किए जब्त

अफगानिस्तान के पत्रकार दाउद जुनबिश ने बताया कि तालिबान के जवाबी हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिक डूरंड रेखा के पास चौकियां छोड़कर भाग गए. अफगान लड़ाकों ने उनके हथियार जब्त कर लिए. उन्होंने इसे जीत की निशानी के तौर पर पेश किया. पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कैंप्स पर हमला किया था. यह हमला ऐसे समय में किया गया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर थे.

‘Empty trousers’, recovered from abandoned military posts of Pakistani army near Durand Line displayed in eastern Nangrahar province, Afghanistan. pic.twitter.com/MvjAOsdCgC — Daud Junbish 🇦🇫 (@DaudJunbish) October 14, 2025

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति

पाकिस्तानी सेना ने काबुल और कंधार में हवाई हमला कर दिया था. इस दौरान 15 अफगान नागिरकों के मारे जाने की खबर है. वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. तालिबान ने इसका करारा जवाब देते हुए स्पिन-बोल्डक में सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया. पिछले चार दिनों में पाक-तालिबान के बीच हुए संघर्ष में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.