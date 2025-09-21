अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से पूर्व अमेरिकी एयरबेस को वापस करने की मांग की है. ट्रंप के इस मांग पर अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के एक रक्षा अधिकारी ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को कहा कि बगराम एयरबेस को लेकर कोई भी समझौता होना संभव नहीं है.

राजधानी काबूल के उत्तर में स्थित बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है और यह एयरबेस तालिबान के खिलाफ अमेरिका के 20 सालों के लंबे युद्ध के दौरान उनके सभी अभियानों का केंद्र था.

ट्रंप ने तालिबान सरकार को दी चेतावनी

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को धमकी दी है कि अगर यह एयरबेस उसे वापस नहीं किया गया तो अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. जबकि चार साल पहले अमेरिकी सैनिकों ने इसे छोड़ दिया था.

79 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, ‘अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उन लोगों को वापस नहीं करता है, जिन्होंने (अमेरिका ने) इसे बनाया था, तो उसे बुरे नतीजे भुगतने होंगे.!!!’

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने दिया बयान

ट्रंप की इस मांग को लेकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फित्रत ने स्थानीय मीडिया से बयान देते हुए कहा, ‘कुछ लोग एक समझौते के जरिए इस एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘हाल ही में कुछ लोगों ने कहा है कि वे अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं. लेकिन किसी एक सौदे के लिए अफगानिस्तान की एक इंच जमीन भी देना हमें गंवारा नहीं है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है.’

अफगान सरकार ने बयान जारी कर दी धमकी

इसके बाद अफतानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर धमकी देते हुए कहा, ‘अफगानिस्तान की आजादी और क्षेत्रीय अखंडता सबसे ज्यादा जरूरी है.’

ट्रंप ने इस फैसले की कई बार की है आलोचना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार बगराम एयरबेस पर अमेरिकी अधिकार खोने की आलोचना की है. यह एयरबेस चीन के साथ नजदीकी को देखते हुए अमेरिका के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है. डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (18 सितंबर, 2025) को ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के दौरान पहली बार सार्वजनिक रूप से अमेरिका की ओर से इसे फिर से अपने नियंत्रण में लेने की बात उठाई.

