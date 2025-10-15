PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
Afghanistan Pakistan War: अफगानिस्तान की ओर से वीडियो शेयर कर पाकिस्तान की कई चौकियों, हथियारों और टैंकों पर कब्जा करने का दावा किया गया है. PAK ने कहा कि उसने 15-20 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बुधवार (15 अक्तूबर 2025) को बॉर्डर पर भीषण जंग हुई. दक्षिणी अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले में रात भर लड़ाई जारी रही. तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक इलाके में एयरस्ट्राइक की. दोनों देशों ने एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है.
तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा
पाकिस्तानी सेना के अनुसार, उसके सुरक्षाबलों ने स्पिन बोल्डक क्षेत्र में कम से कम 15-20 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिणी अफगानिस्तान के स्थानीय प्रवक्ता अली मोहम्मद हकमल ने हताहतों की पुष्टि की है. वहीं स्पिन बोल्डक जिला अस्पताल के अधिकारी अब्दुल जान बराक ने पुष्टि की है कि दर्जनों लोग घायल हुए हैं.
पाकिस्तान-अफगानिस्तान उत्तर-पश्चिमी बॉर्डर क्षेत्र में मंगलवार (14 अक्तूबर 2025) को झड़पें शुरू हुईं, जहां पाकिस्तानी सरकारी मीडिया ने अफगान सैनिकों पर बिना उकसावे के गोलीबारी करने का आरोप लगाया. जियो टीवी और दो सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान ने इसका जवाब अफगान टैंकों और सैन्य चौकियों को नुकसान पहुंचाकर दिया.
पाकिस्तान के टैंक पर अफगानिस्तान का कब्जा
अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है. इसमें कहा गया कि तालिबान ने पाकिस्तान के कई चौकियों, हथियारों और टैंकों पर कब्जा कर लिया है और उनके अधिकांश सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है. अफगानिस्तान सरकार ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें तालिबान लड़ाकों को सड़कों पर एक कब्जा किए गए एक टैंक चलाते हुए दिखाया गया है.
بدقسمتی سے آج صبح ایک بار پھر پاکستانی فورسز نے قندھار کے اسپین بولدک ضلع میں افغانستان پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں 12 سے زائد عام شہری شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 15, 2025
اس کے بعد افغان فورسز کو جوابی کارروائی پر مجبور ہونا پڑا۔
तालिबान का एक ट्रेनिंग सेंटर तबाह करने का दावा
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने कुर्रम सेक्टर में एक तालिबानी चौकी और एक टैंक को निशाना बनाया, जिसमें कई शव मिले. PAK सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार तालिबान का एक ट्रेनिंग सेंटर नष्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान की सेना अपनी सीमा पर हाई अलर्ट पर है.
ये भी पढ़ें : 'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL