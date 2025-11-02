अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को अहमद अल‑शरा के साथ व्हाइट हाउस में एक उच्चस्तरीय बैठक कर सकते हैं, जहां अमेरिका और सीरिया के नेताओं के बीच इस तरह की मुलाकात पहली बार दर्ज हो सकती है. एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक की तारीख 10 नवंबर होने की संभावना है. इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके हैं, जहां ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की थी.

प्रथम सीरियाई राष्ट्रपति की यात्रा

अगर यह बैठक तय होती है, तो यह किसी सीरियाई राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. अभी तक इस तरह की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रहने की शर्त पर यह जानकारी दी.

ट्रंप-शरा की पिछली मुलाकात, सीरियाई राष्ट्रपति पर ईनाम

ट्रंप और शरा की पिछली मुलाकात इस वर्ष मई में सऊदी अरब में हुई थी. यह अमेरिका और सीरिया के बीच 25 वर्षों में पहली बार दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात थी. अहमद अल-शरा पर पहले एक समय 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था, क्योंकि उन्हें आतंकवादी समूह से नाता रखने वाला माना जाता था.

संभावित समझौते

अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान शरा और अमेरिका एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिसमें शरा के नेतृत्व में सीरिया द्वारा आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका-नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की शर्तें हो सकती हैं. इस तरह की पहल सीरिया के लंबे समय से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय अलगाव को कम करने की दिशा में मानी जाएगी.

राजनीतिक एवं क्षेत्रीय मायने

यह बैठक मध्य-पूर्व में सियासी और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सीरिया दशकों से गृहयुद्ध और अलगाव की स्थिति में था. शरा के साथ ट्रंप की यह मुलाकात इस दिशा में एक संकेत के रूप में देखी जा रही है कि अमेरिका अब सीरिया में फिर से शांति स्थापित करने और उसे फिर से बहाल करने की दिशा में कदम उठा रहा है.