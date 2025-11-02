हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकभी सिर पर US ने रखा था ईनाम, अब ट्रंप मिलाएंगे हाथ... अब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा

कभी सिर पर US ने रखा था ईनाम, अब ट्रंप मिलाएंगे हाथ... अब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा

Ahmed Al sharaa- Trump meeting: ट्रंप और शरा की पिछली मुलाकात इस वर्ष मई में सऊदी अरब में हुई थी. यह अमेरिका और सीरिया के बीच 25 वर्षों में पहली बार दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को अहमद अल‑शरा के साथ व्हाइट हाउस में एक उच्चस्तरीय बैठक कर सकते हैं, जहां अमेरिका और सीरिया के नेताओं के बीच इस तरह की मुलाकात पहली बार दर्ज हो सकती है. एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक की तारीख 10 नवंबर होने की संभावना है. इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके हैं, जहां ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की थी.

प्रथम सीरियाई राष्ट्रपति की यात्रा
अगर यह बैठक तय होती है, तो यह किसी सीरियाई राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. अभी तक इस तरह की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रहने की शर्त पर यह जानकारी दी.

ट्रंप-शरा की पिछली मुलाकात, सीरियाई राष्ट्रपति पर ईनाम
ट्रंप और शरा की पिछली मुलाकात इस वर्ष मई में सऊदी अरब में हुई थी. यह अमेरिका और सीरिया के बीच 25 वर्षों में पहली बार दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात थी. अहमद अल-शरा पर पहले एक समय 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था, क्योंकि उन्हें आतंकवादी समूह से नाता रखने वाला माना जाता था. 

संभावित समझौते
अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान शरा और अमेरिका एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिसमें शरा के नेतृत्व में सीरिया द्वारा आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका-नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की शर्तें हो सकती हैं. इस तरह की पहल सीरिया के लंबे समय से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय अलगाव को कम करने की दिशा में मानी जाएगी.

राजनीतिक एवं क्षेत्रीय मायने
यह बैठक मध्य-पूर्व में सियासी और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सीरिया दशकों से गृहयुद्ध और अलगाव की स्थिति में था. शरा के साथ ट्रंप की यह मुलाकात इस दिशा में एक संकेत के रूप में देखी जा रही है कि अमेरिका अब सीरिया में फिर से शांति स्थापित करने और उसे फिर से बहाल करने की  दिशा में कदम उठा रहा है.

Published at : 02 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Tags :
Syria White House Ahmed Al Sharaa Syrian President
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
विश्व
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
Advertisement

वीडियोज

चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Bihar Election 2025: पूर्णिया में किसकी हवा? जनता ने बता दिया!
आरा में महागठबंधन पर PM Modi का वार
PM Modi Bihar Visit: 'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते' – PM Modi का विपक्ष पर प्रहार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
विश्व
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
ओटीटी
Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
राजस्थान
कोटा में ट्रेन से गिरकर राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अर्जुन सोनवाले की मौत, घर लौटते वक्त हुआ हादसा
कोटा में ट्रेन से गिरकर राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अर्जुन सोनवाले की मौत, घर लौटते वक्त हुआ हादसा
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Controversy: क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
ट्रेंडिंग
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget