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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतेहरान से मशहद तक... 6 दिनों तक चलेगा अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, सामने आया पूरा शेड्यूल

तेहरान से मशहद तक... 6 दिनों तक चलेगा अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, सामने आया पूरा शेड्यूल

Supreme Leader of Iran Ali Khamenei Funeral: खामेनेई के पार्थिव शरीर को 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा. उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करीब 6 दिनों का होगा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 02 Jul 2026 06:54 PM (IST)
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अमेरिका के साथ हुए युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ, हालांकि इसके बावजूद पर झुका नहीं. यूएस के अटैक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई लोगों की जान चली गई. तेहरान अब खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी में है. इसका पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. ईरान ने दुनिया भर के कई नेताओं को आखिरी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है. इस लिस्ट में भारत के कुछ नेताओं का भी नाम शामिल है. 

रिपोर्ट्स की मानें तो तेहरान में 4 और 5 जुलाई को ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है. इसके बाद 6 जुलाई को अंतिम यात्रा निकाली जाएगी. वहीं खामेनेई के पार्थिव शरीर को 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा. यह पूरा कार्यक्रम करीब 6 दिनों का होगा. खामेनेई के साथ-साथ डॉ. मिस्बाह-उल-हुडा बाघेरी, सैय्यदा बुशरा हुसैनी खामेनेई, जहरा हद्दाद आदिल और ज़हरा मोहम्मदी गोलपायगानी का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम

  • 4-5 जुलाई: तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में दो दिवसीय अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि समारोह.
  • 6 जुलाई: तेहरान में मुख्य अंतिम यात्रा निकाली जाएगी. इस दौरान खामेनेई के पार्थिव शरीर के साथ डॉ. मिस्बाह-उल-हुडा बाघेरी, सैय्यदा बुशरा हुसैनी खामेनेई, जहरा हद्दाद आदिल और जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी के पार्थिव शरीर भी शामिल रहेंगे.
  • 7 जुलाई: ईरान के कुम शहर में अंतिम नमाज-ए-जनाजा अदा की जाएगी.
  • 8 जुलाई: धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के अनुरोध पर अंतिम यात्रा इराक पहुंचेगी. नजफ और कर्बला में श्रद्धांजलि और धार्मिक समारोह आयोजित किए जाएंगे. विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा इराकी प्रशासन करेगा.
  • 9 जुलाई: ईरान के मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा. यह कार्यक्रम इमाम सज्जाद की शहादत की रात के अवसर पर होगा.

खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी

ईरान ने कई भारतीय राजनीतिक नेताओं को तेहरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के कई दिनों तक चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वे ईरान जाएंगी. उनके साथ भारत से और भी नेता जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : यूएस-ईरान वॉर के चलते बंद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चालू की वेस्ट एशिया में सर्विस, ओमान-कुवैत की उड़ान शुरू

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 02 Jul 2026 06:54 PM (IST)
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