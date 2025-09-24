हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ताइवान में तूफान रगासा ने मचाया कहर, 14 लोगों की मौत; चीन ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया

ताइवान में तूफान रगासा ने मचाया कहर, 14 लोगों की मौत; चीन ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया

Super Typhoon Ragasa: राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि जैसे-जैसे रगासा तट से टकराने के करीब पहुंच रहा है, उससे पहले ही उसका प्रभाव पर्ल नदी डेल्टा क्षेत्र में महसूस किया जाने लगा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Sep 2025 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

ताइवान में तूफान रगासा के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए, जबकि चीन के दक्षिणी गुआंगदोंग प्रांत ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) को आने वाले शक्तिशाली तूफान की तैयारी के तहत 10 लाख से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है.

आधिकारिक मीडिया के अनुसार, इस साल चीन के तट पर आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान के रूप में वर्णित, रगासा इस मौसम का 18वां तूफान है, जिसके गुआंगदोंग प्रांत के तट पर पहुंचने का अनुमान है.

चीन में आने वाला अब तक सबसे शक्तिशाली तूफान

सरकारी सीजीटीएन टीवी ने कहा कि यह इस साल चीन में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान हो सकता है. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ताइवान में तूफान रगासा के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए हैं.

द्वीप के आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं और बचाव का इंतजार कर रहे हैं.

वहीं, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, जैसे-जैसे रगासा तट से टकराने के करीब पहुंच रहा है, उससे पहले ही उसका प्रभाव पर्ल नदी डेल्टा क्षेत्र में महसूस किया जाने लगा है. इसी के चलते झुहाई शहर में 212 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति दर्ज की गई. तूफान के चलते ताइवान के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है.

तूफान को लेकर पूरी तरह सक्रिय है चीन का राहत और बचाव विभाग

मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को दोपहर को हुआलिएन काउंटी में एक अवरोधक झील पर स्थित बांध उफान पर था, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई. चीन के राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय ने मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को गुआंगदोंग और हैनान प्रांतों के लिए तूफान आपातकालीन प्रतिक्रिया को स्तर तीन तक बढ़ा दिया.

सड़क से लेकर रेल और विमानों के परिचालन पर लगाया गया ब्रेक

प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग के हवाले से सीजीटीएन की मंगलवार (23 सितंबर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुआंगदोंग में 10 लाख 40 हजार लोगों को स्थानांतरित किया गया है. स्थानीय अधिकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही संभावित बाढ़ के जोखिमों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं.

खराब मौसम की आशंका के चलते, वाहनों की आवाजाही और प्रमुख संस्थानों को बंद कर दिया गया है. प्रमुख हाई-टेक केंद्र शेन्जेन हवाई अड्डा और हांगकांग-झुहाई-मकाओ ब्रिज सोमवार (22 सितंबर, 2025) से बंद हैं. मंगलवार (23 सितंबर) की शाम तक, सभी बसें, टैक्सी और मेट्रो सेवाएं निलंबित कर दी गईं और राजमार्गों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई.

ग्वांगझोउ ने तूफान के खतरे को लेकर सभी उड़ानों को किया रद्द

ग्वांगझोउ ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) की शाम तक सभी उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि झुहाई ने मंगलवार (23 सितंबर) को 21 उड़ानें रद्द कर दीं. शेन्जेन की दुकानों और अन्य व्यवसायों ने अपनी खिड़कियों पर टेप लगा दिए हैं, कूड़े के डिब्बों और अन्य बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बांध दिया है. हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने खतरे को कम करने के लिए 18,000 से ज्यादा पेड़ों की भी छंटाई की है.

Published at : 24 Sep 2025 11:36 PM (IST)
Taiwan CHINA Ragasa Typhoon Ragasa
विश्व
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
क्रिकेट
Abhishek Sharma ने किसे भेजा फ्लाइंग किस? भारत-बांग्लादेश मैच का फोटो हुआ वायरल
