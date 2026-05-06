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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए जहाजों को अब यहां से लेनी होगी परमिशन? ईरान ने बनाया नया रूल

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए जहाजों को अब यहां से लेनी होगी परमिशन? ईरान ने बनाया नया रूल

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के इच्छुक जहाजों को info@PGSA.ir से एक ईमेल मिलेगा, जिसमें उन्हें आवागमन के नियमों की जानकारी दी जाएगी.

By : नीरज राजपूत | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 06 May 2026 12:21 PM (IST)
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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए ईरान ने नया सिस्टम तैयार किया है. इसके लिए एक नई अथॉरिटी तैयार की गई है. जिन जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से आवागमन करना है, उसे ईरान की इस अथॉरिटी से संपर्क करना होगा. इसके लिए नया ईमेल जारी किया गया.

होर्मुज से गुजरने के इच्छुक जहाजों को info@PGSA.ir से एक ईमेल मिलेगा, जिसमें उन्हें आवागमन के नियमों की जानकारी दी जाएगी. उधर, अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में एक बड़ा नौसैनिक अभियान 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू किया, जिसका मकसद वहां फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक पर फिर से आवाजाही शुरू कराना था. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष खत्म करने को लेकर ईरान के साथ बातचीत आखिरी दौर में है, समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ऑपरेशन 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को कुछ समय के लिए रोक दिया है.

यह भी पढ़ें:- Iran-US War: अमेरिका-ईरान जंग के बीच पैदा हुआ अंदरूनी बवाल, होर्मुज में फंसा सुपरपावर अमेरिका, दुनिया पर बड़ा असर

ट्रंप ने कहा, 'पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान मिली जबरदस्त सैन्य सफलता और साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ शांति डील को लेकर अच्छी बातचीत के आधार पर हमने आपसी सहमति से यह तय किया है कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि यह देखा जा सके कि समझौता अंतिम रूप दिया जा सकता है या नहीं.'

यह भी पढ़ें:- 'भारत-अमेरिका ट्रेड डील... ', व्यापार समझौते को लेकर इंडिया की तारीफ करते हुए क्या बोले ट्रंप के मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सोमवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया था. ट्रंप ने रविवार को इस अभियान की घोषणा की थी और यूएस सेंट्रल कमांड ने अगले दिन से इस पर अमल शुरू कर दिया था. हालांकि, इस प्रोजेक्ट के कारण संकरे समुद्री मार्ग के आसपास तनाव पैदा हो गया जो वैश्विक तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से के परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने दावा किया कि उसके जहाजों पर ईरान ने हमला किया था. अमेरिका ने भी कई ईरानी छोटी नौकाओं को नष्ट करने का दावा किया.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 06 May 2026 11:38 AM (IST)
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