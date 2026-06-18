हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशेयर बाजार में तेजी, तेल में गिरावट और दुनिया को राहत…, 110 दिनों की जंग में धाकड़ साबित हुआ ईरान

शेयर बाजार में तेजी, तेल में गिरावट और दुनिया को राहत…, 110 दिनों की जंग में धाकड़ साबित हुआ ईरान

फ्रांस के वैर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी के साथ यह डील लागू होते ही वैश्विक स्तर पर राहत की लहर दौड़ गई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: राजेश कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran Peace Deal: ना कोई शक, ना कोई सवाल- 110 दिनों तक चली इस भीषण जंग के बाद जब धूल बैठी और बंदूकों की आवाज थमी, तो दुनिया ने एक ऐसा समझौता देखा जिसने सिर्फ युद्ध खत्म नहीं किया, बल्कि यह भी तय कर दिया कि आख़िरकार इस टकराव में किसका पलड़ा भारी रहा. फ्रांस के वैर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी के साथ यह डील लागू होते ही वैश्विक स्तर पर राहत की लहर दौड़ गई. शेयर बाजारों में तेजी आई, तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई और दुनिया ने राहत की सांस ली.

लेकिन इस पूरी कहानी का असली निष्कर्ष आंकड़ों या बाजारों से नहीं, बल्कि समझौते की शर्तों से निकलता है, जो साफ तौर पर ईरान के पक्ष में झुकी हुई नजर आती हैं. इस जंग की शुरुआत जितनी आक्रामक थी, उसका अंत उतना ही कूटनीतिक और असहज दिखाई देता है, खासकर अमेरिका के लिए. युद्ध से ठीक पहले ही एक संभावित डील टेबल पर थी, जिसमें ईरान कुछ शर्तों पर सहमत भी दिख रहा था, लेकिन अचानक सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनना अमेरिका के लिए रणनीतिक भूल साबित हुआ.

यूएस-ईरान डील से राहत

110 दिनों तक लगातार सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय अलगाव की कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया. उल्टा, ईरान ने न सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता को बरकरार रखा, बल्कि घरेलू स्तर पर और अधिक एकजुटता भी दिखाई. यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व पर हमले और बदलाव की कोशिशें भी ईरान की राजनीतिक संरचना को हिला नहीं सकीं, बल्कि नई नेतृत्व व्यवस्था के साथ वही विचारधारा और मजबूत होकर उभरी. समझौते की शर्तों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है. सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ फायदा ईरान को.

दोनों देशों द्वारा संप्रभुता के सम्मान की बात फायदा ईरान को. होर्मुज स्ट्रेट खुलने का फैसला, लेकिन ईरान की शर्तों पर. आर्थिक प्रतिबंध हटाने, फ्रीज फंड रिलीज करने और पुनर्निर्माण के लिए भारी वित्तीय पैकेज ये सभी बिंदु सीधे तौर पर ईरान को राहत देने वाले हैं. इसके विपरीत, अमेरिका के मूल लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना, उसकी मिसाइल क्षमता को नष्ट करना और क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना. इनमें से कोई भी पूरी तरह हासिल नहीं हो सका. परमाणु मुद्दे पर भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है.

कौन जीता, कौन हारा?

अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को या तो नष्ट करे या सौंप दे, लेकिन नई डील में ऐसी कोई कठोर बाध्यता नहीं दिखती. ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग की अनुमति मिलती है, जिससे वह भविष्य में अपनी तकनीकी क्षमता को जिंदा रख सकता है. वहीं होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मुद्दे पर भी अमेरिका की स्थिति कमजोर दिखती है, क्योंकि रास्ता खुलने के बावजूद नियंत्रण और शर्तें ईरान के हाथ में ही बनी रहती हैं. इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि जहां अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हुई, वहीं इजरायल जैसे प्रमुख सहयोगी की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए.

इतिहास के पन्नों में दर्ज 1919 की वर्साय संधि की तरह, इस बार भी वही जगह एक बड़े वैश्विक मोड़ की गवाह बनी, लेकिन फर्क इतना था कि इस बार किसी पर शर्तें थोपी नहीं गईं, बल्कि बातचीत के जरिए संतुलन बनाया गया और इस संतुलन में ईरान खुद को कमजोर नहीं, बल्कि बराबरी की स्थिति में स्थापित करने में कामयाब रहा.

आखिरकार, यह जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं थी, बल्कि धैर्य, रणनीति और कूटनीति की भी थी. ईरान ने यह साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर रणनीति स्पष्ट हो और राष्ट्रीय संकल्प मजबूत हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है. अमेरिका के लिए यह युद्ध एक महंगी सीख बनकर उभरा, जबकि ईरान के लिए यह अपने अस्तित्व, आत्मसम्मान और रणनीतिक धैर्य की जीत की कहानी बन गया.  

ये भी पढ़ें: 'पूरे फ्रांस में जितने घर हैं उतने तो हमने 12 साल में बनवा दिए', पेरिस में पीएम मोदी का बड़ा बयान

Published at : 18 Jun 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Masoud Pezeshkian US Iran Peace Agreement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेयर बाजार में तेजी, तेल में गिरावट और दुनिया को राहत…, 110 दिनों की जंग में धाकड़ साबित हुआ ईरान
शेयर बाजार में तेजी, तेल में गिरावट और दुनिया को राहत…, 110 दिनों की जंग में धाकड़ साबित हुआ ईरान
विश्व
'पूरे फ्रांस में जितने घर हैं उतने तो हमने 12 साल में बनवा दिए', पेरिस में पीएम मोदी का बड़ा बयान
'पूरे फ्रांस में जितने घर हैं उतने तो हमने 12 साल में बनवा दिए', पेरिस में पीएम मोदी का बड़ा बयान
विश्व
युद्ध के शांति समझौते के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप ने ईरान के साथ साइन की पीस डील
युद्ध के शांति समझौते के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप ने ईरान के साथ साइन की पीस डील
विश्व
यूएस-ईरान डील के बाद अब जमकर तेल बेचेगा तेहरान, टॉप देशों में चीन शामिल, क्या भारत का भी नाम?
यूएस-ईरान डील के बाद अब जमकर तेल बेचेगा तेहरान, टॉप देशों में चीन शामिल, क्या भारत का भी नाम?
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav Thackeray | Mahadangal: ऑल इंडिया टूट..वि्पक्षी दलों को नॉनस्टॉप चोट!
Sandeep Chaudhary | RE-NEET Exam: चौपट शिक्षा सिस्टम की पोलखोल डिबेट! | Rahul Gandhi | Seedha Sawal
2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
क्रिकेट
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
इंडिया
Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget