US Iran Peace Deal: ना कोई शक, ना कोई सवाल- 110 दिनों तक चली इस भीषण जंग के बाद जब धूल बैठी और बंदूकों की आवाज थमी, तो दुनिया ने एक ऐसा समझौता देखा जिसने सिर्फ युद्ध खत्म नहीं किया, बल्कि यह भी तय कर दिया कि आख़िरकार इस टकराव में किसका पलड़ा भारी रहा. फ्रांस के वैर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी के साथ यह डील लागू होते ही वैश्विक स्तर पर राहत की लहर दौड़ गई. शेयर बाजारों में तेजी आई, तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई और दुनिया ने राहत की सांस ली.

लेकिन इस पूरी कहानी का असली निष्कर्ष आंकड़ों या बाजारों से नहीं, बल्कि समझौते की शर्तों से निकलता है, जो साफ तौर पर ईरान के पक्ष में झुकी हुई नजर आती हैं. इस जंग की शुरुआत जितनी आक्रामक थी, उसका अंत उतना ही कूटनीतिक और असहज दिखाई देता है, खासकर अमेरिका के लिए. युद्ध से ठीक पहले ही एक संभावित डील टेबल पर थी, जिसमें ईरान कुछ शर्तों पर सहमत भी दिख रहा था, लेकिन अचानक सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनना अमेरिका के लिए रणनीतिक भूल साबित हुआ.

यूएस-ईरान डील से राहत

110 दिनों तक लगातार सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय अलगाव की कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया. उल्टा, ईरान ने न सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता को बरकरार रखा, बल्कि घरेलू स्तर पर और अधिक एकजुटता भी दिखाई. यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व पर हमले और बदलाव की कोशिशें भी ईरान की राजनीतिक संरचना को हिला नहीं सकीं, बल्कि नई नेतृत्व व्यवस्था के साथ वही विचारधारा और मजबूत होकर उभरी. समझौते की शर्तों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है. सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ फायदा ईरान को.

दोनों देशों द्वारा संप्रभुता के सम्मान की बात फायदा ईरान को. होर्मुज स्ट्रेट खुलने का फैसला, लेकिन ईरान की शर्तों पर. आर्थिक प्रतिबंध हटाने, फ्रीज फंड रिलीज करने और पुनर्निर्माण के लिए भारी वित्तीय पैकेज ये सभी बिंदु सीधे तौर पर ईरान को राहत देने वाले हैं. इसके विपरीत, अमेरिका के मूल लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना, उसकी मिसाइल क्षमता को नष्ट करना और क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना. इनमें से कोई भी पूरी तरह हासिल नहीं हो सका. परमाणु मुद्दे पर भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है.

कौन जीता, कौन हारा?

अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को या तो नष्ट करे या सौंप दे, लेकिन नई डील में ऐसी कोई कठोर बाध्यता नहीं दिखती. ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग की अनुमति मिलती है, जिससे वह भविष्य में अपनी तकनीकी क्षमता को जिंदा रख सकता है. वहीं होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मुद्दे पर भी अमेरिका की स्थिति कमजोर दिखती है, क्योंकि रास्ता खुलने के बावजूद नियंत्रण और शर्तें ईरान के हाथ में ही बनी रहती हैं. इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि जहां अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हुई, वहीं इजरायल जैसे प्रमुख सहयोगी की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए.

इतिहास के पन्नों में दर्ज 1919 की वर्साय संधि की तरह, इस बार भी वही जगह एक बड़े वैश्विक मोड़ की गवाह बनी, लेकिन फर्क इतना था कि इस बार किसी पर शर्तें थोपी नहीं गईं, बल्कि बातचीत के जरिए संतुलन बनाया गया और इस संतुलन में ईरान खुद को कमजोर नहीं, बल्कि बराबरी की स्थिति में स्थापित करने में कामयाब रहा.

आखिरकार, यह जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं थी, बल्कि धैर्य, रणनीति और कूटनीति की भी थी. ईरान ने यह साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर रणनीति स्पष्ट हो और राष्ट्रीय संकल्प मजबूत हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है. अमेरिका के लिए यह युद्ध एक महंगी सीख बनकर उभरा, जबकि ईरान के लिए यह अपने अस्तित्व, आत्मसम्मान और रणनीतिक धैर्य की जीत की कहानी बन गया.

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