हाउस पार्टी में 3 हमलावरों ने बरसाईं गोलियां, गर्भवती महिला समेत 11 की मौत

दक्षिण अफ्रीका के क्वामाखुथा टाउनशिप में एक हाउस पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, हमले में तीन लोग घायल भी हुए हैं. मृतकों में एक ऐसी महिला भी शामिल है, जिसके गर्भवती होने की बात सामने आई है. घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात क्वामाखुथा इलाके में एक घर पर लोग पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे. इसी दौरान तीन हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और घर के अंदर गोली चलाना शुरू कर दिया. पुलिस के शुरुआती विवरण के मुताबिक, घटना में 14 लोग गोलीबारी की चपेट में आए. कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल ले जाया गया. बाद में एक घायल व्यक्ति की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 11 हो गई.

हमले की वजह अभी साफ नहीं

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने कहा है कि गोलीबारी के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि कुछ पीड़ित पहले से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जांच में पुलिस के रडार पर थे, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की गई है. पुलिस ने यह भी कहा कि दो विरोधी गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी इस हमले की एक संभावित वजह हो सकती है. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले इसे हमले का कारण मानना जल्दबाजी होगी.

तीन हमलावरों की तलाश जारी

घटना के बाद पुलिस ने तीनों संदिग्ध हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है. अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके पास हमलावरों या घटना से जुड़ी कोई जानकारी है तो पुलिस को दें. फिलहाल जांच के तहत घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और हमले की पूरी वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

दक्षिण अफ्रीका में लगातार हो रही सामूहिक गोलीबारी

यह घटना दक्षिण अफ्रीका में सामूहिक गोलीबारी की हालिया घटनाओं में शामिल हो गई है. देश में बंदूक से होने वाली हिंसा और हत्या की ऊंची दर लंबे समय से चिंता का विषय रही है. रिपोर्टों के अनुसार, देश में हर दिन औसतन करीब 60 हत्याएं होती हैं. इससे पहले जून 2026 में जोहान्सबर्ग के एक इलाके में हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई थी. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने दक्षिण अफ्रीका में सुरक्षा और अवैध हथियारों को लेकर चिंता बढ़ाई है.