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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहाउस पार्टी में 3 हमलावरों ने बरसाईं गोलियां, गर्भवती महिला समेत 11 की मौत

हाउस पार्टी में 3 हमलावरों ने बरसाईं गोलियां, गर्भवती महिला समेत 11 की मौत

दक्षिण अफ्रीका के क्वामाखुथा में हाउस पार्टी के दौरान 3 हमलावरों ने गोलीबारी कर 11 लोगों की हत्या कर दी. मृतकों में गर्भवती होने की आशंका वाली महिला भी शामिल है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 23 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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दक्षिण अफ्रीका के क्वामाखुथा टाउनशिप में एक हाउस पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, हमले में तीन लोग घायल भी हुए हैं. मृतकों में एक ऐसी महिला भी शामिल है, जिसके गर्भवती होने की बात सामने आई है. घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात क्वामाखुथा इलाके में एक घर पर लोग पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे. इसी दौरान तीन हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और घर के अंदर गोली चलाना शुरू कर दिया. पुलिस के शुरुआती विवरण के मुताबिक, घटना में 14 लोग गोलीबारी की चपेट में आए. कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल ले जाया गया. बाद में एक घायल व्यक्ति की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 11 हो गई.

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हमले की वजह अभी साफ नहीं

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने कहा है कि गोलीबारी के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि कुछ पीड़ित पहले से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जांच में पुलिस के रडार पर थे, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की गई है. पुलिस ने यह भी कहा कि दो विरोधी गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी इस हमले की एक संभावित वजह हो सकती है. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले इसे हमले का कारण मानना जल्दबाजी होगी.

तीन हमलावरों की तलाश जारी

घटना के बाद पुलिस ने तीनों संदिग्ध हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है. अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके पास हमलावरों या घटना से जुड़ी कोई जानकारी है तो पुलिस को दें. फिलहाल जांच के तहत घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और हमले की पूरी वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

दक्षिण अफ्रीका में लगातार हो रही सामूहिक गोलीबारी

यह घटना दक्षिण अफ्रीका में सामूहिक गोलीबारी की हालिया घटनाओं में शामिल हो गई है. देश में बंदूक से होने वाली हिंसा और हत्या की ऊंची दर लंबे समय से चिंता का विषय रही है. रिपोर्टों के अनुसार, देश में हर दिन औसतन करीब 60 हत्याएं होती हैं. इससे पहले जून 2026 में जोहान्सबर्ग के एक इलाके में हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई थी. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने दक्षिण अफ्रीका में सुरक्षा और अवैध हथियारों को लेकर चिंता बढ़ाई है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 23 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Durban CRIME SOUTH AFRICA
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