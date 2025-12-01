भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
सोमालिया में जन्मी और अमेरिका के मिनेसोटा से सांसद इल्हान उमर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. ट्रंप समर्थक उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं.
सोमालिया में जन्मी और मिनेसोटा से सांसद इल्हान उमर पर अमेरिकी नागरिकता के लिए शादी और आव्रजन धोखाधड़ी के आरोप फिर से सामने आए हैं और इस बार MAGA समर्थक उन्हें अमेरिका से निकालने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि ये दावे पहली बार 2016 में सामने आए थे और 2009 में अहमद नूर सईद एल्मी से उनकी शादी के इर्द-गिर्द के हैं, एल्मी के बारे में कहा जाता है कि वे उनके भाई हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले हफ़्ते उमर की पृष्ठभूमि का ज़िक्र किए जाने के कुछ दिनों बाद ये आरोप फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि इल्हान उमर अपने भाई से शादी करके अवैध रूप से अमेरिका आई थीं. व्हाइट हाउस के पास एक अफ़ग़ान नागरिक द्वारा दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने के बाद ट्रंप ने कट्टर आव्रजन बयानबाज़ी को दोहराते हुए इसे षड्यंत्र करार दिया है.
होमलैंड सुरक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग
ट्रंप के इन आरोपों के बाद उमर के विवाह संबंधी रिकार्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी हैं. होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की जा रही है. बता दें कि उमर को पहले भी अपनी भारत विरोधी विदेश नीति के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया कर स्थानीय नेताओं से मुलाकात की थी. नई दिल्ली ने उनके चार दिवसीय पीओके दौरे की निंदा की थी, जिसके दौरान उन्होंने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था.
उमर को अमेरिका से निकालने को लेकर अभियान
अब जब उनकी शादी को लेकर विवाद बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि क्या एक निर्वाचित प्रतिनिधि और को अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है? दर्जनों लोगों ने सोशल मीडिया पर सबूत शेयर करते हुए आरोप लगाया कि उमर ने धोखाधड़ी की है. @Chicago1Ray की एक पोस्ट जिसे 12,000 से ज़्यादा बार रीपोस्ट किया गया और 3.46 लाख से ज़्यादा बार देखा गया. उसमें कहा गया है कि सबूत बताते हैं कि इल्हान उमर ने अपने भाई अहमद नूर सईद एल्मी से शादी की और उन्होंने उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने में मदद की, यह एक अपराध है.
