हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल

‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल

Operation Sindoor: पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ले. जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय DGMO और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग की. सबसे पहले तो वो अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे?

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 May 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का एक साल बीत चुका है. गुरुवार (7 मई, 2026) को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ थी. भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच पिछले साल हुए सैन्य टकराव की पहली वर्षगांठ को लेकर भारतीय सैन्य अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी एक प्रेस मीटिंग आयोजित की और उसे मरका-ए-हक नाम दिया, लेकिन पाकिस्तान सेना की तरफ से की गई प्रेस मीटिंग इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रोल हो गई.

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की ओर से की गई टिप्पणियों पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. इस दौरान पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक अजीबोगरीब सवाल उठाया कि आखिर भारत के सैन्य अधिकारी मीडिया से ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ को लेकर अंग्रेजी में क्यों बातचीत कर रहे थे?

किस बयान को लेकर ट्रोल हुए पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता?

पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में ले. जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ‘कुछ देर पहले भारतीय DGMO और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग की. सबसे पहले तो वो अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे? क्या इसलिए कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था?’

सोशल मीडिया यूजर्स ने की पाकिस्तानी सेना की आलोचना

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया यह बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तानी सेना को यह कहते हुए ट्रोल कर दिया कि उसने भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान के मुख्य मुद्दे और व्यापक सुरक्षा चिंताओं पर बात करने के बजाय भारतीय सैन्य अधिकारियों की भाषा पर फोकस किया, वो अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे, ये पाकिस्तानी सेना के लिए ज्यादा चिंता की बात थी.

सोशल मीडिया यूजर्स ने इंटरनेट पर पाकिस्तानी सेना का मजाक उठाते हुए कहा कि भारत ने दुनिया भर के लोगों के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने ऐसा बयान दिया है. यह पाकिस्तान की असहजता को पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर दिखाता है.

एक यूजर ने कहा, ‘पाकिस्तानी अधिकारी को शिकायत यह थी कि भारत के डीजीएमओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे? सोचिए, ये उनकी भाषा पर आपत्ति जता रहे हैं, न कि मुख्य मुद्दे पर.’ जबकि एक अन्य यूजर ने कहा, ‘यह कैसा देश है. पाकिस्तानी सेना इसलिए रो रही है, क्योंकि भारतीय डीजीएमओ ने अंग्रेजी भाषा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी.’

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दीं, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना का सख्त संदेश

Published at : 08 May 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Pakistan PAKISTAN Army INDIA OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
विश्व
Explained: क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता है नया देश
क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता नया देश
विश्व
कोविड के बाद अब हंता वायरस, क्रूज शिप में मर गए 3 लोग, WHO ने जारी की प्रभावित देशों की पूरी लिस्ट
कोविड के बाद अब हंता वायरस, क्रूज शिप में मर गए 3 लोग, WHO ने जारी की प्रभावित देशों की पूरी लिस्ट
विश्व
बंगाल में BJP की जीत पर बांग्लादेश का आया रिएक्शन, तारिक रहमान की BNP बोली- ममता बनर्जी की हार...
बंगाल में BJP की जीत पर बांग्लादेश का आया रिएक्शन, तारिक रहमान की BNP बोली- ममता बनर्जी की हार...
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
इंडिया
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
चुनाव 2026
Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?
श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?
विश्व
Explained: क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता है नया देश
क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता नया देश
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
शिक्षा
Sleep Break In School: इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget