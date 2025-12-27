हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला, भीड़ ने फेंके पत्थर, कैंसिल करना पड़ा शो

बांग्लादेश में सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला, भीड़ ने फेंके पत्थर, कैंसिल करना पड़ा शो

बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच फरीदपुर में सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि गुस्साई भीड़ ने कार्यक्रम स्थल पर ही हमला कर दिया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 27 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश में कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों पर हमलों के मद्देनजर ढाका से लगभग 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्यक्रम शुक्रवार रात 9:00 बजे एक स्कूल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाना था. हमलावरों ने कार्यक्रम स्थल में जबरन घुसने की कोशिश की और भीड़ पर ईंट-पत्थर फेंके.

स्थानीय लोगों ने बताया कि छात्रों ने हमलावरों का विरोध किया, लेकिन आखिरकार स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों के बाद संगीत कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में पनप रहे इस चलन की कड़ी निंदा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "सांस्कृतिक केंद्र छायानाट को जलाकर राख कर दिया गया है. आज जिहादियों ने प्रसिद्ध गायक जेम्स को एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने से रोक दिया."

सिराज अली खान का जिक्र कर क्या बोलीं तस्लीमा नसरीन
उन्होंने आगे कहा, "कुछ दिन पहले सिराज अली खान ढाका आए थे. वे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खान के पुत्र अली अकबर खान के पोते हैं. सिराज अली खान स्वयं मैहर घराना के एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं. वो ढाका में कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किए बिना भारत लौट गए और कहा कि जब तक कलाकार, संगीत और सांस्कृतिक संस्थान सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक वे बांग्लादेश नहीं आएंगे."

तस्लीमा नसरीन ने कहा, "दो दिन पहले उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान ने भी ढाका का निमंत्रण ठुकरा दिया. उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि वे संगीत से नफरत करने वाले जिहादियों से भरे बांग्लादेश में कदम नहीं रखना चाहते."

बांग्लादेश में बहुत मशहूर हैं जेम्स 
बता दें कि जेम्स बांग्लादेश के गायक-गीतकार, गिटारवादक और संगीतकार हैं, जिन्हें पार्श्व गायक के रूप में भी जाना जाता है. वे रॉक बैंड 'नगर बाउल' के मुख्य गायक, गीतकार और गिटारवादक हैं. उन्होंने कई हिट हिंदी फिल्मी गाने गाए हैं, जैसे फिल्म 'गैंगस्टर' का 'भीगी भीगी' और फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' का 'अलविदा'. वे बांग्लादेश में बेहद लोकप्रिय हैं. 

ये भी पढ़ें

‘लिंचिंग से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता’, बांग्लादेश में हिंदुओं की पीट-पीटकर हत्या पर बोले राशिद अल्वी

Published at : 27 Dec 2025 08:24 AM (IST)
Tags :
Singer Attack James BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Bangladesh Relations: '1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
'1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने PAK के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
बॉलीवुड
Avatar Fire and Ash BO Collection: धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
'धुरंधर' की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Delhi समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, कोहरा-बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत | Weather Alert
BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए SP की लिस्ट जारी, 227 सीटों पर उम्मीदवार | Maharashtra News
Cold Wave: कोहरा-बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत, IMD ने 16 राज्यों में जारी किया अलर्ट | Weather
Unnao Case: 'Kuldeep Sengar के खिलाफ साजिश हुई' - Brij Bhushan | Crime News | UP News
Udaipur Crime: पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने जाल में फंसाया, पुलिस का एक्शन | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Bangladesh Relations: '1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
'1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने PAK के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
बॉलीवुड
Avatar Fire and Ash BO Collection: धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
'धुरंधर' की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
शिक्षा
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
यूटिलिटी
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget