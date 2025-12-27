बांग्लादेश में सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला, भीड़ ने फेंके पत्थर, कैंसिल करना पड़ा शो

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बांग्लादेश में कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों पर हमलों के मद्देनजर ढाका से लगभग 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्यक्रम शुक्रवार रात 9:00 बजे एक स्कूल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाना था. हमलावरों ने कार्यक्रम स्थल में जबरन घुसने की कोशिश की और भीड़ पर ईंट-पत्थर फेंके.

स्थानीय लोगों ने बताया कि छात्रों ने हमलावरों का विरोध किया, लेकिन आखिरकार स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों के बाद संगीत कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में पनप रहे इस चलन की कड़ी निंदा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "सांस्कृतिक केंद्र छायानाट को जलाकर राख कर दिया गया है. आज जिहादियों ने प्रसिद्ध गायक जेम्स को एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने से रोक दिया."

सिराज अली खान का जिक्र कर क्या बोलीं तस्लीमा नसरीन

उन्होंने आगे कहा, "कुछ दिन पहले सिराज अली खान ढाका आए थे. वे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खान के पुत्र अली अकबर खान के पोते हैं. सिराज अली खान स्वयं मैहर घराना के एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं. वो ढाका में कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किए बिना भारत लौट गए और कहा कि जब तक कलाकार, संगीत और सांस्कृतिक संस्थान सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक वे बांग्लादेश नहीं आएंगे."

तस्लीमा नसरीन ने कहा, "दो दिन पहले उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान ने भी ढाका का निमंत्रण ठुकरा दिया. उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि वे संगीत से नफरत करने वाले जिहादियों से भरे बांग्लादेश में कदम नहीं रखना चाहते."

बांग्लादेश में बहुत मशहूर हैं जेम्स

बता दें कि जेम्स बांग्लादेश के गायक-गीतकार, गिटारवादक और संगीतकार हैं, जिन्हें पार्श्व गायक के रूप में भी जाना जाता है. वे रॉक बैंड 'नगर बाउल' के मुख्य गायक, गीतकार और गिटारवादक हैं. उन्होंने कई हिट हिंदी फिल्मी गाने गाए हैं, जैसे फिल्म 'गैंगस्टर' का 'भीगी भीगी' और फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' का 'अलविदा'. वे बांग्लादेश में बेहद लोकप्रिय हैं.

ये भी पढ़ें

‘लिंचिंग से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता’, बांग्लादेश में हिंदुओं की पीट-पीटकर हत्या पर बोले राशिद अल्वी