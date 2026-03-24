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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘सुधर जा, वरना अगली बार गोली...’, कनाडा लगातार दूसरे दिन फायरिंग, रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग ने ली जिम्मेदारी

‘सुधर जा, वरना अगली बार गोली...’, कनाडा लगातार दूसरे दिन फायरिंग, रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग ने ली जिम्मेदारी

Shooting in Canada: सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में गैंग ने लिखा कि विपेन चौसर के घर फायरिंग की घटना चेतावनी के तौर पर की गई. वो हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करता था इसलिए सिर्फ चेतावनी दी है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Mar 2026 09:47 PM (IST)
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कनाडा के ब्राम्पटन में मंगलवार (24 मार्च, 2026) को लगातार दूसरे दिन गैंगस्टरों की गोलीबारी का मामला सामने आया है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग की ओर से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें कनाडा के ब्राम्पटन में स्थित एक घर में फायरिंग करते हुए दिखाया गया. इसके साथ ही इस पोस्ट में फायरिंग के पीछे का कारण के बारे में भी बताया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कनाडा के ब्राम्पटन में विपेन चौसर के घर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और इसके पीछे का कारण यह है कि विपेन गैंगस्टरों के दुश्मनों को सपोर्ट करता था. इसलिए गैंग ने चेतावनी के तौर पर विपेन चौसर के घर पर फायरिंग की. इसके साथ ही पोस्ट में अल्टीमेटम भी दिया गया है. अल्टीमेटम में कहा गया कि यह सिर्फ चेतावनी है, सुधर जा.. वरना अगली बार गोली घर के बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर तेरे और तेरे परिवार पर चलेगी.

सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग ने क्या कहा?

फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए गैंग ने पोस्ट में लिखा, ‘जय श्रीराम... राम राम सभी भाईयों को. मैं महेंद्र ढेलाना, सनी यामा. भाईयों आज ये जो कनाडा के ब्राम्पटन में विपेन चौसर (Vipen Chauser) के घर पर जो फायरिंग हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. यह हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करता था, इसलिए इसको यह सिर्फ चेतावनी दी हैं कि समय रहते सुधर जाना. वरना अगली बार गोली घर के बाहर नही, घर के अंदर तेरे और तेरे परिवार पर चलेगी. तो ध्यान रखना उस समय कोई नहीं आएगा बचाने.’

पोस्ट में आगे कहा गया, ‘और जितने भी है वो सभी कान खोलकर सुन लेना... जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा वो भी हमारा दुश्मन ही होगा. उसका या उसके घर परिवार में जो भी नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा तो टाइम रहते सुधर जाओ. वरना वो हाल करेंगें कि पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा. (Wait and Watch)’

यह भी पढ़ेंः EV पर 100% छूट, सरकारी गाड़ियां भी अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक!, हैदराबाद को प्रदूषण से बचाने का रेड्डी सरकार का मास्टर प्लान

Published at : 24 Mar 2026 09:47 PM (IST)
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Canada Goldy Brar Brampton Rohit Godara
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