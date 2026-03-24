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कनाडा के ब्राम्पटन में मंगलवार (24 मार्च, 2026) को लगातार दूसरे दिन गैंगस्टरों की गोलीबारी का मामला सामने आया है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग की ओर से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें कनाडा के ब्राम्पटन में स्थित एक घर में फायरिंग करते हुए दिखाया गया. इसके साथ ही इस पोस्ट में फायरिंग के पीछे का कारण के बारे में भी बताया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कनाडा के ब्राम्पटन में विपेन चौसर के घर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और इसके पीछे का कारण यह है कि विपेन गैंगस्टरों के दुश्मनों को सपोर्ट करता था. इसलिए गैंग ने चेतावनी के तौर पर विपेन चौसर के घर पर फायरिंग की. इसके साथ ही पोस्ट में अल्टीमेटम भी दिया गया है. अल्टीमेटम में कहा गया कि यह सिर्फ चेतावनी है, सुधर जा.. वरना अगली बार गोली घर के बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर तेरे और तेरे परिवार पर चलेगी.

सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग ने क्या कहा?

फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए गैंग ने पोस्ट में लिखा, ‘जय श्रीराम... राम राम सभी भाईयों को. मैं महेंद्र ढेलाना, सनी यामा. भाईयों आज ये जो कनाडा के ब्राम्पटन में विपेन चौसर (Vipen Chauser) के घर पर जो फायरिंग हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. यह हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करता था, इसलिए इसको यह सिर्फ चेतावनी दी हैं कि समय रहते सुधर जाना. वरना अगली बार गोली घर के बाहर नही, घर के अंदर तेरे और तेरे परिवार पर चलेगी. तो ध्यान रखना उस समय कोई नहीं आएगा बचाने.’

पोस्ट में आगे कहा गया, ‘और जितने भी है वो सभी कान खोलकर सुन लेना... जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा वो भी हमारा दुश्मन ही होगा. उसका या उसके घर परिवार में जो भी नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा तो टाइम रहते सुधर जाओ. वरना वो हाल करेंगें कि पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा. (Wait and Watch)’

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