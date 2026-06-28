बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निर्वासन में रहते हुए बड़ा दावा किया है कि वह इसी साल अपने देश लौटेंगी. उन्होंने कहा कि उनकी वापसी किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बहाली से जुड़ी है. एक विशेष ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध, अपने खिलाफ मौत की सजा, अंतरिम सरकार, बांग्लादेश की राजनीति, अल्पसंख्यकों पर हमलों और भारत में अपने निर्वासन के जीवन पर विस्तार से बात की.

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'मुझे मौत का डर नहीं, इस साल हर हाल में लौटूंगी'

शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका का इस्तेमाल अवामी लीग को नेतृत्वविहीन करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मुझे मौत का डर नहीं है. 1975 में मैंने अपने माता-पिता, भाइयों और लगभग पूरे परिवार को खो दिया था. मुझ पर ग्रेनेड हमला भी हुआ, लेकिन हर साजिश को पार कर मैं जनता के साथ खड़ी रही. मैं इस साल हर बाधा और हर साजिश को पार करते हुए अपने देश लौटूंगी.'

'अवामी लीग कोई कागजी संगठन नहीं, जनता की ताकत है'

हसीना ने कहा कि अवामी लीग 77 वर्षों से बंगाल की मिट्टी, इतिहास और लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है. इस पर कई बार प्रतिबंध लगा, नेताओं की हत्या हुई और दमन हुआ, लेकिन हर बार पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी. उन्होंने कहा कि अवामी लीग की वापसी किसी दूसरी पार्टी की कमजोरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जनता के समर्थन पर आधारित है. उनके मुताबिक, लोगों के दिलों से अवामी लीग को कोई नहीं मिटा सकता.

'यूनुस और बीएनपी सरकार में लोकतंत्र खत्म हो गया'

शेख हसीना ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और अब बीएनपी सरकार के शासन में लोकतंत्र, कानून का राज और लोगों की सुरक्षा समाप्त हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है, उग्रवाद बढ़ रहा है और अवामी लीग के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व अत्याचार किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता अब दोनों सरकारों की वास्तविकता समझ चुकी है.

'प्रतिबंध से अवामी लीग को खत्म नहीं किया जा सकता'

हसीना ने कहा कि पार्टी की राजनीतिक वापसी किसी सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार पार्टी कार्यालय बंद कर सकती है, राजनीतिक गतिविधियां रोक सकती है और चुनाव से बाहर रख सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से अवामी लीग को नहीं निकाल सकती. उन्होंने दावा किया कि पूरे बांग्लादेश में हर दिन अवामी लीग के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं और आम लोग भी उनमें शामिल हो रहे हैं.

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'बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बनाया जा रहा है'

शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना सैन्य शासन, सांप्रदायिक राजनीति और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष से हुई थी. लेकिन 5 अगस्त के बाद देश में मुक्ति संग्राम की भावना पर हमला हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया, मुक्ति संग्राम स्मारकों को नुकसान पहुंचाया गया, 'जय बंगला' के नारे को अपराध की तरह पेश किया गया और शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर कई बार हमला किया गया.

उनका दावा है कि मंदिरों, सूफी दरगाहों और सांस्कृतिक संस्थानों पर हमले हुए, जबकि आतंकवाद विरोधी गतिविधियां कमजोर पड़ने से कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को एक असफल राष्ट्र बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है.

'हमारे शासन में विकास की नई मिसाल बनी थी'

हसीना ने कहा कि अवामी लीग सरकार के दौरान बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक विकास में बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं. उन्होंने दावा किया कि 2023 में जीडीपी वृद्धि दर 7.25 प्रतिशत रही, प्रति व्यक्ति आय 2,793 अमेरिकी डॉलर तक पहुंची और बांग्लादेश दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना.

उन्होंने कहा कि गरीबी और अत्यधिक गरीबी में भारी कमी आई, बिजली 100 प्रतिशत आबादी तक पहुंची, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ी और पद्मा ब्रिज, मेट्रो रेल, कर्णफुली टनल, डिजिटल बांग्लादेश और बंगबंधु सैटेलाइट जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए.

'बीएनपी के साथ किसी गुप्त समझौते की बात झूठ'

बीएनपी के साथ बैक चैनल बातचीत की खबरों को खारिज करते हुए हसीना ने कहा कि लोकतंत्र, न्याय और अवामी लीग के राजनीतिक अधिकार किसी गुप्त सौदेबाजी का विषय नहीं हो सकते. उन्होंने कहा कि अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाना किसी सरकार का एहसान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की न्यूनतम आवश्यकता है. पार्टी किसी से राजनीतिक दया नहीं मांग रही, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के आधार पर राजनीति करेगी.

'हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय असुरक्षित'

शेख हसीना ने कहा कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी, अहमदिया समुदाय और सूफी परंपरा से जुड़े लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, मूर्तियां खंडित की गईं, घरों में लूटपाट हुई और धार्मिक कार्यक्रमों में बाधाएं डाली गईं. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आवाज उठाने वाले चिन्मय कृष्ण दास आज भी झूठे मुकदमे में जेल में हैं.



हसीना ने कहा, 'अल्पसंख्यक कोई वोट बैंक नहीं हैं, वे बांग्लादेश के समान अधिकार वाले नागरिक हैं. जो लोग मंदिरों पर हमला करते हैं या धर्म के नाम पर धमकी देते हैं, वे सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि बांग्लादेश की आजादी की भावना के दुश्मन हैं.'

'भारत में हूं, लेकिन दिल अब भी बांग्लादेश में है'

भारत में निर्वासन के दौरान अपने जीवन पर बात करते हुए शेख हसीना ने कहा कि उनका व्यक्तिगत जीवन लगभग खत्म हो चुका है और उन्होंने अपना पूरा जीवन बांग्लादेश की जनता को समर्पित किया है. उन्होंने कहा कि परिवार से सामान्य संपर्क बना रहता है, लेकिन उनका दिल बांग्लादेश में ही बसता है. उन्होंने कहा कि रोज अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और उत्पीड़ित परिवारों की पीड़ा सुनना बेहद दुखद है.

हसीना ने कहा कि वह दूर रहकर भी बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखती हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने वहां के लोकतंत्र और मानवाधिकारों का मुद्दा उठाती हैं और आखिरी सांस तक लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करती रहेंगी.