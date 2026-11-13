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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन-बांग्लादेश के रक्षा सौदे पर भड़कीं शेख हसीना, 'देश की जरूरत को...'

चीन-बांग्लादेश के रक्षा सौदे पर भड़कीं शेख हसीना, 'देश की जरूरत को...'

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने हालिया एक इंटरव्यू में बांग्लादेश सरकार की चीन से हुई जे-10सीई लड़ाकू विमानों की डील पर आलोचना की है. उन्होंने देश में गहरे आर्थिक संकट का भी हवाला दिया है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 13 Nov 2026 05:33 PM (IST)
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश सरकार पर चीन के साथ हुए जे-10सीई लड़ाकू विमानों के सौदे में देश की जरूरतों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है. शेख हसीना ने कहा है कि "सैन्य आधुनिकीकरण में देश की आर्थिक सीमाओं, वास्तविक रक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए था."

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से एक ऑडियो इंटरव्यू में बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने चीन के साथ जे-10सीई लड़ाकू विमानों के लिए ढाका के कथित सौदे की जांच की मांग की है. उन्होंने इस रक्षा सौदे की जरूरत, देश की कीमत वहन करने की क्षमता, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और इस बात पर सवाल उठाए कि क्या व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों का इस सौदे में आंकलन किया गया है या नहीं. उनका इशारा दौरान भारत की ओर था.

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चीन से बांग्लादेश के संबंधों पर बोली शेख हसीना

बांग्लादेश के चीन के साथ मजबूत हो रहे रक्षा संबंधों के बारे में पूछे जाने पर शेख हसीना ने कहा कि "बांग्लादेश को अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का पूरा अधिकार है. मैंने हमेशा इसका समर्थन किया है. हमारी सरकार के दौरान हमने रक्षा आधुनिकीकरण में निवेश भी किया और चीन समेत विभिन्न देशों के साथ सहयोग बनाए रखा, लेकिन हमें कुछ व्यावहारिक सवाल पूछने होंगे. क्या बांग्लादेश को इस उपकरण की जरूरत है? क्या देश इसका खर्च उठा सकता है? क्या यह निर्णय पारदर्शी ढंग से लिया गया था? क्या इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर विचार किया गया है?"

बांग्लादेश में गंभीर आर्थिक संकट

हसीना ने कहा कि "बांग्लादेश पहले से ही गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है. इसलिए रक्षा से जुड़ी किसी भी बड़ी खरीद की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए. क्षेत्रीय संतुलन का सवाल भी है. प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होनी चाहिए और देश को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए."

भारत हमारा सबसे निकट पड़ोसी

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि "भारत हमारा सबसे निकट पड़ोसी है. चीन रक्षा और विकास का एक महत्वपूर्ण साझेदार है. संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, मध्य पूर्व, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं. हमारी सरकार के दौरान हमने उन सभी के साथ सहयोग बनाए रखा. हमने कभी नहीं माना कि किसी एक देश से मित्रता रखने के लिए दूसरे देश से शत्रुता जरूरी है. बांग्लादेश को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का रणक्षेत्र नहीं बनने देना चाहिए. मेरा हमेशा से यही रुख रहा है."

बांग्लादेश में लगातार बिगड़ रहे हालात

पूर्व पीएम ने कहा, "काश मैं कह पाती कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है. बांग्लादेश में लोगों की जिंदगी के लगभग हर पहलू में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. आर्थिक स्थिति की ही तुलना कर लीजिए. हमारे कार्यकाल में बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना. हमने गरीबी घटाई, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाया. अब IMF इस वित्त वर्ष में केवल 3.2 फीसदी की विकास दर का अनुमान लगा रहा है. बैंकिंग क्षेत्र गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कारोबार टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं."

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 13 Nov 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina CHINA BANGLADESH
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