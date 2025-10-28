पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने सोमवार (27 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ पर तीखा तंज कसा है. दरअसल, शाहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद हक्कानी ने उन्हें ‘ट्रंप की चापलूसी ओलंपिक’ का गोल्ड मेडलिस्ट बता दिया.

शाहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की कोशिशों से दुनियाभर में लाखों लोगों की जान बची है.

शाहबाज ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

शाहबाज ने अपनी पोस्ट में लिखा, “मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने KL Accord, गाजा पीस प्लान और मीडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयासों से दुनियाभर में लाखों लोगों की जान बचाई.” इस बयान के बाद पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए लिखा, “फरीद जकारिया ने मजाक में कहा था कि ‘ट्रंप की चापलूसी’ को अगर ओलंपिक खेल माना जाए, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब भी इसमें गोल्ड जीत रहे हैं.”

Pakistan’s PM still in the lead for Gold in what @FareedZakaria surmised might be the Olympic Sport of flattering Trump 😏 https://t.co/wZNwyP9qqe — Husain Haqqani (@husainhaqqani) October 27, 2025

शशि थरूर ने भी की रीपोस्ट

हक्कानी की यह पोस्ट कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी रीपोस्ट की. यह पहली बार नहीं है जब शाहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की हो. हाल ही में मिस्र में आयोजित पीस समिट के दौरान भी उन्होंने ट्रंप को “मैन ऑफ पीस” यानी “शांति पुरुष” कहा था. इतना ही नहीं, उन्होंने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजा है.

शाहबाज ने कहा था, “मुझे सच्चे दिल से लगता है कि ट्रंप शांति के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं. उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति स्थापित की और लाखों लोगों की जान बचाई.” हालांकि, उनके इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. कई यूज़र्स ने कहा कि शाहबाज शरीफ ने देश की छवि खराब कर दी है और पाकिस्तान को ट्रंप की खुशामद करने वाला राष्ट्र बना दिया है.

