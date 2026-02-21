हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

Shehbaz Sharif-Trump Meeting: वॉशिंगटन डीसी में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस समिट के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Feb 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

Shehbaz Sharif-Trump Meeting: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस समिट में शामिल होने वॉशिंगटन पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली. इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है.

गाजा मुद्दे पर हुई पहली बैठक में शहबाज पीछे की कतार में और कुछ हद तक अलग-थलग नजर आए. एक पल ऐसा भी आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण के दौरान शहबाज को इशारा किया और वे तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए.

ट्रंप के कहने पर तुरंत खड़े हुए शहबाज

डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से कहा, “पाकिस्तान और भारत… यह बड़ा मामला था. आपको खड़ा होना चाहिए, कृपया एक पल के लिए खड़े हो जाइए.” यह सुनते ही शहबाज शरीफ तुरंत खड़े हो गए. इस दौरान शहबाज कुछ असहज दिखे. सोशल मीडिया पर इस पल को ‘स्कूल असेंबली वाला मोमेंट’ कहा गया, यानी जैसे टीचर के कहने पर छात्र तुरंत खड़ा हो जाए.

दौरे की शुरुआत से ही विवाद

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में गुरुवार को बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई. इसमें करीब 40 देशों के अधिकारी शामिल हुए. भारत भी इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद था.  शहबाज शरीफ की अमेरिका यात्रा की शुरुआत ही विवादों से हुई. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कई टाइपो पाए गए. ‘यूनाइटेड स्टेट्स’ की जगह ‘Unites States of Americas’ लिखा गया था. इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सरकारी स्तर की प्रूफरीडिंग पर सवाल उठने लगे. 

ग्रुप फोटो में सबसे पीछे दिखे

वॉशिंगटन पहुंचने के बाद भी हालात उनके लिए आसान नहीं रहे. ग्रुप फोटो में शहबाज मुश्किल से नजर आए. डोनाल्ड ट्रंप आगे की कतार में खड़े थे. उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो मौजूद थे. सऊदी अरब, इंडोनेशिया और कतर के नेता उनके ठीक पीछे खड़े थे, जबकि शहबाज पीछे की ओर दिखाई दिए.

भाषण के दौरान जब ट्रंप ने उन्हें खड़े होने को कहा तो वे तुरंत खड़े हो गए. इस पर सोशल मीडिया पर उन्हें ‘डोनाल्ड ट्रंप का पपेट’ तक कहा गया. इसी दौरान ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘महान व्यक्ति’ और ‘बहुत अच्छे दोस्त’ बताया. इससे शहबाज और असहज नजर आए.

ट्रंप की खुलकर तारीफ करते दिखे शहबाज

अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को ‘मैन ऑफ पीस’ बताया. उन्होंने उन्हें दक्षिण एशिया का सच्चा रक्षक भी कहा. शहबाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य टकराव के बाद हुए युद्धविराम का श्रेय भी ट्रंप को दिया. उन्होंने कहा, “भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने के लिए आपके समय पर और असरदार हस्तक्षेप ने शायद 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई. आप सच में मैन ऑफ पीस साबित हुए हैं. मैं कहना चाहता हूं कि आप सच में दक्षिण एशिया के मसीहा हैं. गाजा आपकी विरासत होगी.”

Published at : 21 Feb 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Trump SHEHBAZ SHARIF
