अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ

अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ

शहबाज शरीफ ने कहा कि यह उनका मलेशिया का पहला दौरा है, लेकिन यहां आकर उन्हें सेकेंड होम जैसा महसूस हो रहा है. यहां हर चेहरा उन्हें जाना-पहचाना सा लग रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 06 Oct 2025 03:15 PM (IST)
मलेशिया और पाकिस्तान के बीच अरबों रुपयों की डील हो सकती है, जिसके तहत पाकिस्तान से मलेशिया अरबों रुपयों का मीट भेजा जाएगा. सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बात कही है. इस समय वह मलेशिया के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, यहां पहुंचने के बाद उन्होंने मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम की जमकर तारीफें कीं और कहा कि मलेशिया उनके लिए सेकेंड होम है. 

पाकिस्तानी अखबर द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने कहा कि अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट की इच्छा जताई है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मलेशिया को 200 मिलियन डॉलर यानी करीब 18 अरब का मीट एक्सपोर्ट कर सकता है. शहबाज शरीफ ने कहा, 'मैं आपका आभारी रहूंगा, लेकिन मैं मलेशिया के आयातकों और अधिकारियों को बता देना चाहता हूं कि मीट एक्सपोर्ट का यह कोटा बाजार मूल्यों पर विनियमित किया जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'मलेशियाई कस्टम और फूड अथॉरिटीज की ओर से जरूरी हलाल सर्टिफिकेशन के आधार पर मीट एक्सपोर्ट किया जाएगा. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपकी टर्म्स और कंडिशंस को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे और इस तरह न सिर्फ हम 200 मिलियन डॉलर का कोटा प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि समय के साथ इसमें इजाफा भी होगा.' शहबाज शरीफ ने आगे कहा, 'जब मैं कल यहां से वापस जाऊंगा तो और अधिक जानकारी लेकर जाऊंगा, और अधिक प्रभावित होकर जाऊंगा और और अधिक आश्वत होकर वापस जाऊंगा.'

शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम मोहम्मद इशाक डार, केंद्रीय मंत्री अत्ताउल्लाह तरार और पाक पीएम के स्पेशल असिस्टेंट तारिक फतेमी भी मलेशिया के दौरे पर हैं. मलेशिया के शहर पुतराज्य में शहबाज शरीफ की अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेस की. शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह उनका मलेशिया का पहला दौरा है, लेकिन जब वह यहां पहुंचे तो उन्हें हर चेहरा जाना-पहचाना सा लगा. लोगों में बहुत गर्मजोशी और सौहादपूर्ण देखा. 

उन्होंने कहा कि मलेशिया के लोगों से मिलकर ऐसा लगा, जैसे कि वह इन्हें सदियों से जानते हैं और यह दोनों देशों की सच्ची दोस्ती की वजह से है. शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दौरान उनके लिए फैमिली रियूनियन की तरह है,. बैठक के बारे में बताते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके अनवर इब्राहिम के साथ प्रोडक्टिव डिस्कशन हुए और दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर चर्चा की.

Published at : 06 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
Malaysia Anwar Ibrahim Pakistan Shehbaz Sharif
