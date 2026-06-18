ईरान-अमेरिका डील पर शहबाज ने किया था बड़ा दावा, बाद में डिलीट की पोस्ट, पाकिस्तान की कराई फजीहत

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान-अमेरिका डील पर शहबाज शरीफ ने किया था बड़ा दावा, बाद में डिलीट की पोस्ट, पाकिस्तान की कराई फजीहत

ईरान-अमेरिका डील पर शहबाज शरीफ ने किया था बड़ा दावा, बाद में डिलीट की पोस्ट, पाकिस्तान की कराई फजीहत

शहबाज शरीफ ने ईरान-अमेरिका के बीच डील के ऐलान पर 15 जून को एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि इस्लामाबाद 19 जून को स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करेगा.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Curated By: ऋषि कांत |  Updated at : 18 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए. दोनों देशों के बीच हुई इस डील पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गदगद हैं. उन्होंने खुद को शांति का मसीहा घोषित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. हालांकि शहबाज शरीफ की डींगे हांकने वाली आदत की वजह से पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के बीच डील के ऐलान पर 15 जून को एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि इस्लामाबाद 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करेगा. हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और दूसरा पोस्ट किया, जिसमें से ये दावा हटा लिया गया. इसकी वजह से अब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. 

ईरान ने कर दिया था इनकार 

यह उलटफेर तब हुआ जब ईरान ने सार्वजनिक रूप से क्लीयर किया कि डील MoU पर अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए थे. स्विट्जरलैंड में कोई हस्ताक्षर समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.

शहबाज शरीफ ने पहले क्या कहा था?

शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पोस्ट से बाद में हटाए गए पैराग्राफ में कहा था, 'पाकिस्तान, को-मीडिएटर कतर के समर्थन से इस ऐतिहासिक घटना को याद रखने के लिए और तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करने के लिए 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आधिकारिक समारोह की मेजबानी करेगा.'

शहबाज ने दूसरा दावा रखा बरकरार

हालांकि शहबाज के दूसरे पोस्ट में यह दावा बरकरार रखा गया था कि इस डील को मैंने ही करवाया है, लेकिन प्रस्तावित समारोह के मेजबान के रूप में पाकिस्तान की भूमिका से संबंधित पूरे पैराग्राफ को हटा दिया गया था. इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि इस्लामाबाद उस समझौते के दो प्रमुख पक्षों के साथ कितनी नजदीकी से बातचीत कर रहा था, जिसे उसने एक बड़ी पाकिस्तानी डिप्लोमेसी उपलब्धि के रूप में पेश किया है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?

ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
 
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने इससे पहले कहा था कि डील पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'बातचीत करने वाली टीमों के जिनेवा में होने की योजना तैयार है, लेकिन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर डिजिटल माध्यम से होंगे और स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.'

शहबाज शरीफ के उलट था ईरान का बयान 

ईरान का बयान शहबाज शरीफ की उस घोषणा के पूरी तरह उलट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करेगा. 15 जून को एक पिछली पोस्ट में, शरीफ ने घोषणा की थी कि अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते पर पहुंच गए हैं और आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह 19 जून को स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मध्यस्थ तकनीकी स्तर की वार्ता और औपचारिक हस्ताक्षर समारोह की तैयारी के लिए सप्ताह के दौरान बैठकों की सुविधा प्रदान करेंगे.

बाद में एक पोस्ट में मसौदे पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की घोषणा करते हुए, शरीफ ने कहा कि इस पर अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने मध्यस्थ के रूप में इसका समर्थन किया है. हालांकि, उन्होंने पहले की पोस्ट को डिलीट कर दिया और उसमें से वह पैराग्राफ हटा दिया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान कतर के समर्थन से 19 जून के समारोह की मेजबानी करेगा.

ये भी पढ़ें- अमेरिका से ऐतिहासिक शांति समझौता होने के बाद ईरान का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'अब समय है...'

Published at : 18 Jun 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Iran-US SHEHBAZ SHARIF Iran War PAKISTAN NEWS DONALD Trump
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