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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा बढ़ाई गई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा बढ़ाई गई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता

दुर्गा पूजा के मौके पर बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं. पुलिस की अलग-अलग टुकड़ियां पूरे बांग्लादेश में पंडालों के आसपास गश्त लगायेंगी.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 12 Oct 2026 06:04 PM (IST)
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बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए देशभर में करीब 33,000 पूजा स्थलों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. इसके तहत चौबीसों घंटे निगरानी, विशेष पुलिस इकाइयों की तैनाती और प्रतिमा विसर्जन के दौरान ड्रोन तथा हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा.

दुर्गा पूजा का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर तक होगा. धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषतः हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं के बीच पुलिस ने त्यौहार से पहले, उसके दौरान और बाद के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है. समाचार पोर्टल ‘टीबीएस न्यूज डॉट नेट'(TBS News dot Net) के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक अली हुसैन फकीर ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में बताया कि सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया गया है.

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पुलिस ने किए हैं कड़े इंतजाम

योजना के तहत वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात होंगे. विशेष हथियार एवं रणनीति (SWaT) दल, त्वरित प्रतिक्रिया दल, अपराध प्रतिक्रिया दल और बम निरोधक इकाईयां भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होंगी. पुलिस मुख्यालय और अन्य इकाईयों में निगरानी प्रकोष्ठ चौबीसों घंटे काम करेंगे. अधिकारियों को सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार, अफवाहों और भ्रामक तस्वीरों या सूचनाओं के जरिये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

‘ढाका ट्रिब्यून’ (Dhaka Tribune) के अनुसार, विशेष प्रतिक्रिया बटालियन-2 (SRB-2) के कमांडर एवं अतिरिक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक नईमुल हसन ने पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दिन दो हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए जाएंगे. बटालियन ने खुफिया निगरानी, गश्त और जांच चौकियां बढ़ाने के साथ चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष तथा हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है.

पुलिस करेगी असामाजिक तत्त्वों पर सख्त कार्रवाई

पूजा समितियों ने मस्जिदों के पास स्थित पूजा मंडपों की सुरक्षा और यातायात जाम को लेकर चिंता जताई थी. हसन ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए तोड़फोड़ या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यातायात की समस्या दूर करने के लिए SRB-2, ढाका पुलिस के यातायात विभाग के साथ समन्वय करेगी.

बांग्लादेश में हैं सवा करोड़ से ज्यादा हिन्दू

वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार, बांग्लादेश की करीब 17 करोड़ आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग आठ प्रतिशत यानी करीब एक करोड़ 30 लाख है. दुर्गा पूजा हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक त्यौहार है.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 12 Oct 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
BANGLADESH HINDU
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