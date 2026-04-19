फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत

फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत

Iran US Peace Talk in Pakistan: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. अमेरिका के सैन्य विमान ईरान पहुंचे हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Apr 2026 07:43 PM (IST)
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Middle East Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर दूसरे दौर की बातचीत को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. हाल ही में अमेरिका सैन्य विमान पाकिस्तान पहुंचे हैं. यह विमान रावलपिंडी नूरखान एयरबेस पर लैंड किए हैं. इनकी संख्या चार बताई जा रही है. इन विमानों में अमेरिकी प्रतिनिधियों की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां है. इधर, इस्लामाबाद पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर रूट चेंज को लेकर एजवाइजरी जारी की है. 

इससे पहले दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी. उस समय ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ भी की थी. हालांकि, 21 घंटे चली पहली बातचीत बेनतीजा रही थी. 

जेडी वेंस गाड़ी और अन्य सुरक्षा उपकरण लेकर पहुंचे यूएस विमान

जानकारी के मुताबिक, नूरखान पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की गाड़ियां समेत अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं. इसके अलावा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले 22 अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर 4 विमान के साथ रावलपिंडी के नूरखान एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं. 

इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की

इधर, इस्लामाबाद पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है. यह जानकारी एक्स पर एक पोस्ट में साझा की गई है. इसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में विदेशी डेलीगेशन के आने की वजह से रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन सभी तरह के ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य रास्तों का इस्तेमाल करें. ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करें. ताकि ट्रैफिक आसानी से चले. सुरक्षा बनी रहे. 

पाकिस्तान ने ईरान को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की

उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार ने रविवार को दोपहर ईरान के विदेश मंत्री महामहिम अब्बास अराघची से बात भी की. डार ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र और उससे बाहर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने हेतु निरंतर बातचीत और जुड़ाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. दोनों नेता आपस में लगातार संपर्क में रहने पर सहमत हुए. साथ ही उन्होंने आज बाद में ईरान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत होने पर भी सहमति जताई.

ईरान को पूरी तरफ से खत्म करने की ट्रंप की धमकी

एक तरफ अमेरिका डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है, उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फिर से ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अब और नरमी नहीं दिखाई जाएगी. वह आसानी से और जल्द ही झुक जाएंगे. अब समय आ गया है कि ईरान किलिंग मशीन का अंत हो. 

यह भी पढ़ें: 'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 19 Apr 2026 07:43 PM (IST)
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