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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSCO Summit 2026 Live: PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई मसलों पर हुई बात

SCO Summit 2026 Live: PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई मसलों पर हुई बात

SCO Summit 2026 Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग समिट (SCO Summit 2026) में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात की.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 31 Aug 2026 02:35 PM (IST)

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प्रधानमंत्री मोदी SCO समिट में हिस्सा लेंगे.
Source : IANS

Background

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई शहयोग संगठन (SCO Summit) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे हैं. वे सोमवार (31 अगस्त) को रूस, ईरान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी की व्लादिमीर पुतिन और मसूद पेजेश्कियान के साथ मीटिंग पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. यह बैठकें कई मायनों में खास होने वाली हैं.

प्रधानमंत्री मोदी अर्मेनिया, ईरान, किर्गिस्तान और रूस के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस समिट में हिस्सा ले सकते हैं. वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे. पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच अहम मीटिंग हो सकती है. 

पीएम मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर झापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त से एक सितंबर तक होने वाले 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक में हैं. 10 सदस्यों वाला एससीओ 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है.

चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2001 में एससीओ की स्थापना की थी. 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्ण सदस्य बने. इसके बाद 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस इसमें शामिल हुए.

गौरतलब है कि बिश्केक में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्‍य स्‍वागत क‍िया. इस दौरान पीएम मोदी ने भारत से गहरा जुड़ाव रखने वाले खास समूह के लोगों से मुलाकात की. पीएम ने एक्स पोस्‍ट में लिखा, 'मैंने ऐसे लोगों के एक समूह से मुलाकात की, जिनका भारत से गहरा जुड़ाव है. इनमें भारतीय मूल के प्रमुख लोग, पर्यावरण के प्रति उत्साही लोग, योग प्रेमी, शिक्षाविद, आईटीईसी के पूर्व छात्र, शोधकर्ता और कई अन्य लोग शामिल थे.'

पीएम मोदी ने आगे ल‍िखा, 'यह देखकर खुशी हुई कि भारत के साथ उनका जुड़ाव और संवाद लगातार बना हुआ है. योग का अभ्यास करने वाले लोगों में से एक प्रतिभागी विश्व योगासन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद आए थे और उन्होंने वहां पदक भी जीता था.'

14:33 PM (IST)  •  31 Aug 2026

SCO Summit 2026 Live: प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियान से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की. पीएम मोदी और पेजेश्कियान की यह मीटिंग कई मायनों में खास है. ईरान लंबे वक्त से भारत के लिए बड़ा तेल सप्लायर रहा है. हालांकि अमेरिका के साथ युद्ध के बाद तेल सप्लाई प्रभावित हुई है.

14:12 PM (IST)  •  31 Aug 2026

SCO Summit 2026 Live: पीएम मोदी की जल्द होगी पेजेश्कियान के साथ मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2.30 बजे ईरान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर सकते हैं. यह भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें कई मसलों पर चर्चा हो सकती है.

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