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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?

सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?

सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने गुरुवार को मक्का, तबुक, जेद्दा, यानबू और ताइफ़ में संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया. इस तरह के अलर्ट सऊदी अरब के हूती विद्रोहियों से चल रहे संघर्ष के बीच आए हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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सऊदी सिविल डिफेंस ने मक्का, जेद्दा और अन्य इलाकों में संभावित खतरे की चेतावनी दी है. उन्होंने गुरुवार को अलर्ट जारी किया है. सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा (Saudi Civil Defence) का कहना है कि खतरा अब इन इलाकों से गुजर रहा है. अलर्ट संभावित खतरे के प्रति सचेत करने के लिए मक्का शहर में नेशनल अर्ली वॉर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जारी की गई है. इसमें निर्देशों के पालन करने की बात कही गई है. 

जानकारी के मुताबिक, सऊदी सिविल डिफेंस का यह अलर्ट आमतौर पर मिसाइल हमले के संभावित खतरे का संकेत देती है. एजेंसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मक्का शहर में संभावित खतरे के बारे में आगाह करने के लिए नेशनल आर्मी वॉर्निंग प्लेटफॉर्म की ओर से चेतावनी जारी की गई है.

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10 दिनों में दूसरी बार जारी किया गया अलर्ट

ऐसे में यह चेतावनी 10 दिनों से भी कम समय में दूसरी बार है, जब अधिकारियों ने मक्का के लिए ऐसी चेतावनी जारी की है. यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है. सऊदी अरब के पश्चिमी तट के अन्य इलाकों के लिए भी अलग-अलग चेतावनियां जारी की गई हैं. इनमें रेड सी के पास स्थित यानब के साथ-साथ ताइफ, जेद्दा और तबुक इलाके शामिल हैं. 

समाचार एजेंसी AFP की मानें तो कुछ मिनटों के बाद यह अलर्ट हटा लिए गए हैं. हाल के हफ्तों में ये अलर्ट यमन के हूती विद्रोहियों के हमले से पहले जारी किए गए हैं. 

हूती विद्रोहियों से चल रहा सऊदी का संघर्ष

लगातार सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर मक्का को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं. हालांकि, इन ड्रोन का तबाह कर दिया गया. सऊदी अरब का कहना है कि 2017 के बाद से ऐसी कोशिश पहली बार हुई है. हूती गुट ने इन आरोपों से इनकार किया है. 

इससे पहले 15 सितंबर को चेतावनी जारी की गई थी. जब सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम ने मक्का के दक्षिण में एक हूती ड्रोन को नष्ट कर दिया गया था. वह ड्रोन प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकता था. हूती विद्रोहियों ने पिछले कई सालों में पहली बार सबसे पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद को टारगेट किया था. इससे इस संघर्ष का तनाव और बढ़ गया.

हूती विद्रोहियों और यमन सरकार में छिड़ी लड़ाई

इसके कुछ दिनों बाद सऊदी समर्थित यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच नई लड़ाई छिड़ गई. यह सब तेहरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच हो रहा है. यह संघर्ष तब शुरू हुआ, जब इस हथियारबंद गुट ने सऊदी अरब की नाकेबंदी की घोषणा की. लाल सागर में उसके जहाजों को अटैक किया. इसी महीने की शुरुआत में हूती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित फोर्स से इलाके छीनने के बाद के बाब अल मंदेब पर कब्जा कर लिया. यह एक अहम समुद्री मार्ग है. सऊदी के तेल निर्यात के लिए अहम है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 24 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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