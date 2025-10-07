सऊदी अरब के अमीरों की टॉप लिस्ट में पहले स्थान पर प्रिंस अल वलीद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सउद का नाम है. पेशे से बिजनेसमैन और निवेशक अल सऊद खासतौर से अपने लाइफ स्टाइल और लग्जरी जीवन के लिए जाने जाते हैं. वह दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट के मालिक हैं और अपने लुक के लिए भी अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं.

सऊदी के शाही परिवार के सदस्य अल वलीद बिन तलाल अल सऊद के प्राइवेट जेट की अनुमानित कीमत करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी 4100 करोड़ रुपए से अधिक है. अल वलीद के पास दुनिया की सबसे महंगी 300 कारों का कलेक्शन है.

कौन हैं प्रिंस अल वलीद बिन तलाल

अल वलीद सऊदी अरब के पहले राजा अब्दुल अजीज और लेबनान के पहले प्रधानमंत्री रियाद अल सोलह के पोते हैं. टाइम मैग्जीन ने एक बार अल वलीद की तुलना अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट से की थी. गल्फ बिजनेस के मुताबिक अल वलीद 2013 से 2021 तक 100 सबसे शक्तिशाली अरबों की सूची में शामिल रहे हैं.

अंबानी और टाटा के जेट से भी महंगे प्राइवेट जेट के मालिक

अल वलीद के प्राइवेट विमान में 800 मेहमानों के लिए एक साथ इंतजाम किया जा सकता है. प्राइवेट जेट की कीमत की बात की जाए तो भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले बोइंग बिजनेस जेट 2 की कीमत 603 करोड़ रुपए है. रतन टाटा के पास सबसे महंगे निजी जेट मॉडलों में से एक डसॉल्ट फाल्कन 2000 है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है.

किंग चार्ल्स से 8 गुना अधिक संपत्ति

फोर्ब्स के मुताबिक, अल वलीद की कुल संपत्ति करीब 20 बिलियन डॉलर है. बता दें कि 20 बिलियन डॉलर की अगर रुपये से तुलना करें तो ये करीब 1.67 लाख करोड़ के बराबर है. ये रकम यूके के किंग चार्ल्स की नेटवर्थ का करीब 8 गुना है. प्रिंस अल वलीद बिन तलाल को सऊदी अरब का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है. उनके पास तीन बड़े-बड़े महल हैं.

