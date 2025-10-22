पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते को लेकर खूब शोर मचाया था. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर उनके मंत्री तक इसे भारत के खिलाफ बड़ी रणनीतिक उपलब्धि बता रहे थे, लेकिन अब यह डिफेंस डील सिर्फ 23 दिनों में ही ध्वस्त होती दिख रही है. जब तालिबान ने पाकिस्तान सेना पर सीमा पर हमला किया, तो सऊदी अरब ने न तो कोई समर्थन दिया, न ही कोई सख्त बयान - बस दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की.

डिफेंस पैक्ट पर उठे सवाल

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते (SMDA) को लेकर अब कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था. हकीकत में इस समझौते का कोई ठोस आधार या कानूनी प्रभाव नहीं था. पाकिस्तान ने दावा किया था कि अगर सऊदी पर हमला होगा, तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और इसके उलट भी यही नियम लागू होगा. लेकिन जब तालिबान ने पाक सेना पर हमला किया, तो सऊदी अरब ने सिर्फ एक साधारण बयान जारी कर दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिससे पाकिस्तान का दावा खोखला साबित हो गया.

तालिबान के साथ सऊदी नहीं, कतर ने कराया युद्धविराम

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम सऊदी अरब ने नहीं, बल्कि कतर ने तुर्की की मदद से कराया. इससे यह साफ हो गया कि सऊदी अब इस मामले में दखल नहीं देना चाहता. इतना ही नहीं, सीजफायर समझौते में भी तालिबान ने बाजी मार ली. उन्होंने कतर से यह सुनिश्चित करवाया कि समझौते में 'डूरंड रेखा' या 'सीमा' जैसे शब्दों का उल्लेख न हो यानी तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान के सीमा दावे को नकार दिया.

पाकिस्तान की संसद में मचा बवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है. विपक्षी दलों ने मांग की है कि सरकार SMDA की पूरी जानकारी संसद में रखे और इस पर खुली बहस कराई जाए. उनका सवाल है- 'अगर सऊदी अरब के साथ वाकई रक्षा समझौता था, तो संकट के वक्त उसने पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया?'

सऊदी की प्राथमिकता अब भारत

कई विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान से दूरी बनाते हुए भारत और खाड़ी देशों की स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की ओर झुक रहा है. सऊदी के लिए अब आर्थिक स्थिरता और निवेश के अवसर ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, न कि सैन्य गठजोड़.