टारगेट लिस्ट रेडी, बम भी लोड... आखिरी वक्त में ट्रंप ने 'दोस्त' को क्यों दिया धोखा?

सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों के हमले का सामना कर रहा है. इसलिए उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, जिसके बाद हूतियों पर हमले के लिए टारगेट की लिस्ट बना ली गई थी और यहां तक कि लड़ाकू विमानों में बम भी लोड कर दिए गए थे, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लिए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मिशन से पीछे हटने का फैसला किया.

द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले कि अमेरिकी सैनिक यमन में हूती ठिकानों पर हमला करते, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन से पीछे हटने का ऐलान कर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब की अपील पर दुविधा में थे. यमनी मिलिशिया रेड सी के पास रणनीतिक रूप से अहम इलाके पर कब्जा कर रहा है.

MBS की ट्रंप को कॉल

रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला पिछले तब और गंभीर हो गया, जब सऊदी के नेता और ईरान के खिलाफ लड़ाई में अहम सहयोगी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने ट्रंप को फोन करके फिर से गुजारिश की कि वे तेजी से आगे बढ़ रहे इस ग्रुप को रोकने में मदद करें. इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने कथित तौर पर अपने सलाहकारों से कहा था कि वे हूती और सऊदी के बीच लड़ाई में शामिल होने के पक्ष में नहीं हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बिन सलमान से हुई बातचीत के बाद पेंटागन के अधिकारियों से यमनी मिलिशिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक की तैयारी करने को कहा, लेकिन रविवार तक ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हूती के खिलाफ अभी कोई अमेरिकी हवाई हमला नहीं होगा.

व्हाइट हाउस ने क्या कहा

व्हाइट हाउस ने अब तक ट्रंप के रुख बदलने पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका का रक्षा समझौता है और हम हमेशा अपने सहयोगियों की रक्षा करेंगे. एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया कि राष्ट्रपति के करीबी लोगों में अधिकतर हूतियों के खिलाफ सऊदी की लड़ाई में शामिल होने को लेकर डाउट में है जबकि कई पूरी तरह इसके खिलाफ हैं.

'हूती अमेरिका से नहीं लड़ेंगे'

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हूतियों ने अमेरिका पर हमला न करने पर सहमति जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन हूतियों के साथ लगातार संपर्क में है और वे अमेरिका से न लड़ने पर सहमत हो गए हैं. ट्रंप पहले भी यह दावा कर चुके हैं कि हूती इस इलाके में अमेरिकी सेना पर हमला करने से बच रहे हैं. 12 सितंबर को आयरलैंड के दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा कि हूतियों ने हमें फोन किया और वे हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं. वे नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें.

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