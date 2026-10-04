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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसना में सऊदी अरब की बड़ी एयर स्ट्राइक, हूती समूह के ठिकानों को बनाया निशाना

सना में सऊदी अरब की बड़ी एयर स्ट्राइक, हूती समूह के ठिकानों को बनाया निशाना

स्थानीय निवासी ने कहा, "धमाके इतने तेज थे कि हमारे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी. ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो. हमारी खिड़कियां कांप रही थीं और बच्चे डरकर जाग गए."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 04 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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यमन में हूती समूह के कब्जे वाली राजधानी सना में शनिवार देर रात कई जोरदार धमाके हुए. हूती के अल-मसीरा टीवी की जानकारी के अनुसार, सऊदी अरब ने शहर पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं. सना के एक निवासी ने स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी को बताया कि आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई दे रही थी और पूरे शहर में जोरदार धमाके हो रहे थे. धमाकों की वजह से खिड़कियां हिलने लगीं और इमारतों में भी कंपन महसूस हुआ.

स्थानीय निवासी ने कहा, "धमाके इतने तेज थे कि हमारे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी. ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो. हमारी खिड़कियां कांप रही थीं और बच्चे डरकर जाग गए." स्थानीय लोगों का मानना है कि इन हवाई हमलों में हूती समूह के ठिकानों को निशाना बनाया गया. फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है.

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हूतियों ने सऊदी अरामको पर किये हमले 

इससे पहले शनिवार को हूती समूह ने दावा किया था कि उसने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक फैसिलिटी पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया. हूती ने कहा कि यह हमला यमन पर सऊदी अरब के तेज हुए हमलों के जवाब में किया गया.

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारेया ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों के दौरान यमन में 60 हवाई और मिसाइल हमले किए गए. हूती और सऊदी अरब के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया, जब हूती समूह ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया. इसके बाद सीमा पार मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ-साथ हवाई हमलों में भी तेजी आई.

हूतियों ने मोचा और मय्यून द्वीप पर कब्जा किया

सितंबर में हूती और यमन की सरकारी सेना के बीच लड़ाई तेज होने के बाद यह टकराव और बढ़ गया. यमन की सरकारी सेना को बड़े पैमाने पर सऊदी अरब का समर्थन हासिल है. हूती ने 10 सितंबर को लाल सागर के किनारे बसे बंदरगाह शहर मोचा पर कब्जा कर लिया और इसके अगले दिन रणनीतिक रूप से अहम मय्यून द्वीप पर भी कब्जा कर लिया.

यमन में संघर्ष की शुरुआत 2014 के आखिर में हुई थी, जब हूती ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था. इसके बाद मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के समर्थन में सैन्य कार्रवाई शुरू की.

इनपुट - आईएएनएस

यह भी पढ़ें : BJP के बंगाल-उत्तराखंड के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित, TMC छोड़ आईं कोयल मल्लिक को मौका

Input By : IANS
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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 04 Oct 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Houthi Yamen Saudiarabia
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