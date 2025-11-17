43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें

सऊदी अरब में सोमवार को मदीना के पास मक्का से मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने के हादसे में 42 भारतीय उमराह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक ही व्यक्ति की जान बच पाई. हादसे के समय बस में लगभग 43 लोग सवार थे. जीवित बचे व्यक्ति की पहचान हैदराबाद निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोइब के रूप में हुई है, जो ड्राइवर के पास बैठे थे.

मोहम्मद अब्दुल शोइब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है. भारतीय दूतावास ने हादसे की जानकारी मिलते ही पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है. वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दाह कॉन्सुलेट प्रभावित लोगों को हर संभव मदद कर रहा है.