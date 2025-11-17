हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें

43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस, डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें 42 भारतीय उमराह यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई. बस में 43 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति जिंदा बचा.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 17 Nov 2025 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब में सोमवार को मदीना के पास मक्का से मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने के हादसे में 42 भारतीय उमराह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक ही व्यक्ति की जान बच पाई. हादसे के समय बस में लगभग 43 लोग सवार थे. जीवित बचे व्यक्ति की पहचान हैदराबाद निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोइब के रूप में हुई है, जो ड्राइवर के पास बैठे थे.

मोहम्मद अब्दुल शोइब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है. भारतीय दूतावास ने हादसे की जानकारी मिलते ही पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है. वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दाह कॉन्सुलेट प्रभावित लोगों को हर संभव मदद कर रहा है.

Published at : 17 Nov 2025 12:15 PM (IST)
