मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच सऊदी अरब ने अपने नागरिकों और वहां रहने वाले लोगों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है. सऊदी गृह मंत्रालय ने नोटिस में कहा है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों से जुड़ी जानकारी को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है.

नोटिस में साफ कहा गया है कि मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने की प्रक्रिया या उनके गिरने की जगहों की फोटो या वीडियो लेना, उसे सोशल मीडिया पर डालना या किसी के साथ शेयर करना कानून के खिलाफ हो सकता है. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सऊदी सरकार ने आगे कहा कि

सऊदी सरकार का कहना है कि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने से सुरक्षा से जुड़ी अहम बातें सामने आ सकती हैं, जिससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे जिम्मेदारी दिखाएं और किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से बचें. मिडिल ईस्ट में बढ़ते जंग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो और हालात को नियंत्रण में रखा जा सके.

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध सऊदी पर हमला

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं. एक तरफ ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने बड़े हमले किए तो दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल हमला किया. इस हमले में अमेरिकी वायुसेना के 5 एरियल रिफ्यूलिंग विमान क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि ये विमान पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और उनकी मरम्मत की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस हमले में कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट्स में घायलों की संख्या अलग-अलग बताई जा रही है.

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