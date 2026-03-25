'फांसी पर चढ़ा दीजिए...' राज्यसभा में फिर भड़कीं जया बच्चन, सभापति से हुई तीखी बहस

समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का राज्यसभा में एक बार फिर पारा सातवें आसमान पर नजर आया. उच्च सदन में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के संरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी. इसी को लेकर जया बच्चन बोलने के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन तभी ट्रेजरी बेंच के लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं. इस पर वह भड़क जाती हैं. जब चेयर से डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपा सांसद से उनकी ओर देखकर बोलने के लिए कहा तो उन्होंने 'फांसी पर चढ़ाने' तक की बात कह डाली.

क्या है पूरा मामला?

जया बच्चन ने कहा, 'कल राम नवमी है, आप सभी को रामनवमी की बधाई. इसके बाद उनका ध्यान बातचीत कर रहे सदस्यों की ओर जाता है, जिसके बाद अचानक वह चुप हो जाती हैं. चेयर से डिप्टी चेयरमैन पैनल के डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उनसे अपनी तरफ देखकर बोलने के लिए कहा. इस पर वह कहती हैं, 'नहीं मैं...अगर कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा. मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा.' इस पर चेयर से शर्मा कहते हैं, 'बहुत सारे लोग बोलते हैं. वह सदस्यों से बैठने के लिए भी कहते हैं.'

'फांसी पर चढ़ा दीजिए'

इसके बाद जया बच्चन भी कहती है, 'बच्चे बैठ जाओ'. चेयर से दिनेश शर्मा कहते हैं कि आपका समय किल हो रहा है. इस पर उन्होंने कहा, 'कोई बात नहीं सर. आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए. फांसी पर चढ़ा दीजिए.' इसके बाद कहते हैं कि चढ़ा ही दीजिए, कमजोर लोगों को. इतना कहकर वह फिर चुप हो जाती हैं. चेयर से शर्मा फिर जया बच्चन से कहते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए. इस पर ट्रेजरी बेंच की ओर इशारा करते हुए बच्चन कहती हैं, 'आप मुझे टोकिए उनको मत टोकिए सर.' इस पर शर्मा कहते हैं,'उनको तो पहले ही बोला है कि कोई भी बीच में नहीं बोलेगा.'

'...मैं वेल में चली जाउंगी'

जया बच्चन कहती हैं, 'आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उन पर कार्रवाई करिए. आप कुर्सी पर बैठे हैं.' इस पर चेयर से दिनेश शर्मा कहते हैं, 'कभी इधर के लोग नहीं सुनते, कभी उधर के नहीं सुनते.' जया बच्चन ने कहा, 'सर कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूं.' जया बच्चन बोल ही रही थीं कि किसी ने कहा, टाइम चला जाएगा. जया बच्चन ने कहा, 'नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा. मैं वेल में चली जाऊंगी.'