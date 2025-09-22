संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की हाई लेवल बैठक के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एयशंकर अमेरिका पहुंचे. उन्होंने सोमवार (22 सितंबर 2025) को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच एच-1बी वीजा, टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर बात हुई.

द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि मार्को रुबियो के साथ उनकी बैठक में दोनों देशों के बीच के मौजूदा मुद्दों समेत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि कई मुद्दों पर निरंतर सहयोग पर सहमति बनी.

यह चर्चा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच उभरे मतभेदों को खत्म करने के लिए हुई. जयशंकर और रुबियो के बीच यह इस साल की तीसरी मुलाकात है. उनकी पिछली बातचीत 1 जुलाई को वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी.

H-1B वीजा को लेकर ट्रंप प्रशासन ने बदले नियम

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एच-1बी वीजा फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. ट्रंप के आदेश ने एच-1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क 100,000 डॉलर तक बढ़ा दिया है, जिससे टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है और इस वीजा प्रोग्राम पर निर्भर कर्मचारियों में अनिश्चितता पैदा हो गई है. हालांकि व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि यह एक बार की फीस है जो केवल नए वीजा पर लागू होती है, न कि वीजा रिन्यूअल या मौजूदा वीजा धारकों पर.

न्यूयॉर्क पैलेस में मार्को रुबियो और एस जयशंकर के बीच यह बैठक रूस से तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद पहली आमने-सामने की मुलाकात है. इसके साथ ही भारत पर अमेरिका की ओर से लगाया गया शुल्क बढ़कर 50 फीसदी हो गया है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर होनी है बात

यह द्विपक्षीय बैठक ऐसे दिन हुई, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर भी बातचीत होने वाली है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी पक्ष से मुलाकात करेगा. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर जल्द निष्कर्ष निकालने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाना है."

