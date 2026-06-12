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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूसी तेल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, बोले- 'खरीदने को US ने ही...'

रूसी तेल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, बोले- 'खरीदने को US ने ही...'

S Jaishankar On Russian Oil: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड दौरे के दौरान रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना का जवाब दिया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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S Jaishankar On  Russian Oil: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं. फिनलैंड दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने खुद भारत से रूसी तेल खरीदने का आग्रह किया था, ताकि वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखा जा सके और कीमतों में भारी उछाल न आए.

फिनलैंड के कुल्टारांता में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि उस समय अमेरिका ने विशेष रूप से भारत से रूसी तेल खरीदने को कहा था. उनका कहना था कि उस दौर में वैश्विक बाजार में उपलब्ध तेल का बड़ा हिस्सा रूस से आ रहा था और परिस्थितियों ने भारत को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया.

कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता है भारत

कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने भारत पर रूस के प्रति अधिक सहानुभूति रखने और रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाया. इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत तेल की खरीद कीमत और उपलब्धता के आधार पर करता है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं.

यूरोप मध्य-पूर्व का तेल खरीद रहा था

विदेश मंत्री ने कहा कि उस समय यूरोपीय देश बड़ी मात्रा में मध्य-पूर्व का तेल खरीद रहे थे, जबकि वही क्षेत्र भारत का पारंपरिक आपूर्तिकर्ता रहा है. ऐसे में भारत के सामने उपलब्ध विकल्प सीमित हो गए थे और रूसी तेल एक व्यवहारिक विकल्प बनकर सामने आया.

Published at : 12 Jun 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
S Jaishankar Russian Oil Breaking News Abp News India Russia Relations
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