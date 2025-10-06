एयरफोर्स को मजबूत करने की दिशा में भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है. रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इसी सप्ताह रूसी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की लंबी दूरी की डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से 5 अतिरिक्त एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त निर्माण या सीधे खरीद पर बातचीत होगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 5 दिसंबर को भारत आने से पहले इस डील को हरी झंडी मिल जाएगी.

सरकार से सरकार होगी डील

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष 2018 की कीमत से सालाना बढ़ोतरी के साथ अतिरिक्त 5 सिस्टम की लागत पर पहले ही सहमत हो चुके हैं. खबरें हैं कि 5 में से 3 सिस्टम की सीधी खरीद की जाएगी. इसके अलावा बाकी का निर्माण भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत किया जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार मामले से वाकिफ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह सौदा सरकार से सरकार के बीच होगा. इसमें रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल की सुविधाएं भारतीय प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से स्थापित की जाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि भारत की तरफ एस-500 प्रणाली खरीदने की खबरें गलत हैं. इसकी वजह है कि रूस में ऐसे सिस्टम पर अभी भी विचार चल रहा है.

2026 तक भारत को मिलेंगे 2 और S-400 सिस्टम

रूस से 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो 2018 की डील का हिस्सा हैं, वो 2026 के आखिर तक भारत पहुंच जाएंगे. भारत और रूस 5 और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत कर रहे हैं, जिनसे भारत की 7 हजार किलोमीटर लंबी तटरेखा को सुरक्षित किया जा सके.

रूस से मिसाइल भी खरीद सकता है भारत

भारत Su-30MKI बेड़े को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए रूस से 200 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और आरवीवी-बीडी की भी तलाश कर रहा है. इसकी वजह है कि पाकिस्तान भी चीन निर्मित 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पीएल 15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है.

