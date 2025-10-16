व्लादिमीर क्यों आ रहे हैं भारत? रूस के राजदूत ने किया खुलासा, बताया क्या होगा एजेंडा

भारत और अमेरिका के रिश्ते रूस की वजह से ठीक नहीं चल रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत, रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग है. भारत और रूस काफी अच्छे हैं. इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं. उनके आने से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं. भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव, पुतिन के एजेंडे का खुलासा किया है.

रूस के राजदूत डेनिस ओलीपोव ने कहा, ''तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं. हमारे सामने एक व्यापक एजेंडा है. यह दौरा काफी ज्यादा अहम होने वाला है. भारत और रूस अर्थव्यवस्था, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में कई समझौतों की तैयारी के अहम चरण में हैं. हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा बेहद सफल और निर्णायक होगा.''

भारत-रूस के बीच होंगे कई समझौते

रूस के राजदूत ने बताया कि भारत और रूस के बीच कई समझौते होने वाले हैं. भारत और रूस अभी भी बहुत अच्छे व्यापारिक साझेदार हैं. भारत, रूस से लंबे वक्त से कच्चा तेल खरीद रहा है. वह दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापार करता है. अहम बात यह है कि भारत, अमेरिका के दबाव के बावजूद अपनी बात पर टिका रहा और उसने रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे. ट्रंप इसी बात की वजह से भारत से नाराज चल रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट पर पर रूसी राजदूत ने क्या दी प्रतिक्रिया

अलीपोव ने कहा कि भारत के साथ रूस के ऊर्जा संबंध उसके के राष्ट्रीय हितों लिहाज से ठीक हैं. उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार संबंध बेहतर हो रहे हैं. अलीपोव का यह कमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कुछ घंटे बाद आया. ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका देश रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा.