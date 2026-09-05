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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस अगले तीन दिन नहीं करेगा यूक्रेन पर अटैक, पुतिन ने क्यों दिया ये आदेश?

रूस अगले तीन दिन नहीं करेगा यूक्रेन पर अटैक, पुतिन ने क्यों दिया ये आदेश?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (4 सितंबर) को कहा था कि उनके विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिश के तहत विदेश यात्रा कर सकते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Sep 2026 06:56 PM (IST)
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  • ये हमले अमेरिकी दल का हवाई मार्ग आगमन रोकने हेतु।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार (5 सितंबर, 2026) को यूक्रेन की राजधानी कीव पर अगले तीन दिनों के लिए हमले को रोकने का आदेश दिया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव के हवाले से रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफेक्स ने कहा कि यह फैसला ऐसे समय पर दिया गया है, जब अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए मॉस्को के दौरे पर आने वाला है.

रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार (5 सितंबर, 2026) को अमेरिका के विशेष प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मुलाकात करने वाले हैं.

रूस ने यूक्रेनी हवाई अड्डों को बनाया निशाना- जेलेंस्की

वहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कीव पर हमले रोकने के आदेश के पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने कीव और नजदीकी शहर बोरिस्पिल में स्थित हवाई अड्डों को अपना निशाना बनाया है. उन्होंने कहा कि ये हमले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के संभावित मॉस्को दौरे से पहले किए गए हैं. 

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘हवाई अड्डों पर रूस की तरफ से किए गए हमले इस बात के गवाह हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधि विमान के जरिए यूक्रेन पहुंच सकते हैं और कीव या बोरिस्पिल एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों के जवाब में रूस और ईरान के शहीद ड्रोन्स से हमला किया गया.

2022 से ही बंद है यूक्रेन का एयरस्पेस

साल 2022 के फरवरी महीने से रूस ने जब पहली बार यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, तभी से यूक्रेन ने अपने एयरस्पेस को बंद कर रखा है. हालांकि, जेलेंस्की के कहा कि अधिकारियों ने इस संभावना पर चर्चा की है कि अमेरिका के शांति वार्ताकार रविवार (6 सितंबर, 2026) को अपने संभावित दौरे पर विमान से कीव पहुंच सकते हैं.

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को कहा था कि उनके विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश के तहत विदेश यात्रा कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः PAK ने बदली रणनीति, मुनीर हुए और पावरफुल, क्या है पूरा मामला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 05 Sep 2026 06:56 PM (IST)
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Volodymyr Zelenskyy Russia Ukraine War RUSSIA Vladimir Putin
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