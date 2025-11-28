रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर महीने में भारत दौरे पर आ रहे हैं. उनके शेड्यूल को लेकर पूरा अपडेट मिल गया है. पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे. वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में खास होने वाला है. अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ लगा दिया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्यौता दिया था. वे 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस दौरान मोदी-पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. क्रेमलिन ने पुतिन के भारत दौरे को लेकर बताया कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है. उनके इस दौरे से भारत और रूस के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे.

पीएम मोदी ने चीन में पुतिन से की थी मुलाकात

अगस्त में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे के दौरान पुतिन के दौरे की घोषणा की गई थी. हालांकि, उस समय शेड्यूल की जानकारी सामने नहीं आई थी. पीएम मोदी और पुतिन बाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट के दौरान चीन में मिले और पुतिन की लिमोजिन में एक घंटे तक बातचीत की.

रूस की वजह से ट्रंप ने भारत पर लगा दिया था टैरिफ

अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती रास नहीं आ रही. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था. ट्रंप ने इसको लेकर कई बार बयान भी दिया. हालांकि अब उनका भारत के प्रति नरम रवैया देखने को मिला है. ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत अपनी बात पर टिका रहा और रूस से संबंध बनाए रखे.

भारत दौरे पर किस-किस से मुलाकात करेंगे पुतिन

पुतिन के भारत दौरे का शेड्यूल सामने आ गया है. वे 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे. पुतिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. भारत और रूस के बीच डिफेंस डील की लेकर काफी चर्चा है. हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पायी है.