'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा

'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा

Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव से मुलाकात के दौरान अजरबैजानी प्लेन क्रैश में रूस की भूमिका को स्वीकार किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Oct 2025 09:06 PM (IST)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को पिछले साल 2024 में अजरबैजान के एक विमान हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है. पुतिन ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि 2024 में हुई अजरबैजानी यात्री विमान दुर्घटना में रूस की भूमिका थी. इस विमान दुर्घटना में प्लेन में सवार 67 में से 38 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक हादसा करार दिया.

दरअसल, पिछले साल 25 दिसंबर, 2024 को अजरबैजान एयरलाइन्स की एक फ्लाइट कजाखिस्तान में क्रैश लैंड हुई थी. इस विमान में क्रू सदस्यों सहित कुल 67 लोग सवार थे. जिसमें हादसे के बाद 38 लोगों की मौत हो गई थी. यह भयायक हादसा तब हुआ था जब फ्लाइट को एक पक्षी से टकराने के बाद इसके निर्धारित लैंडिंग स्थान ग्रोजनी से डायवर्ट कर दिया गया था.

अजरबैजान के राष्ट्रपति से भेंट में पुतिन ने रूस की भूमिका को स्वीकारा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव से मुलाकात के दौरान इस भयानक हादसे में रूस की भूमिका को स्वीकार किया. पुतिन ने राष्ट्रपति अलीयेव से कहा कि हादसे वाले दिन की सुबह ही रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों को नष्ट करने के लिए दो मिसाइलें दागीं थीं, जो अजरबैजान एयरलाइन के विमान से कुछ ही मीटर की दूरी पर ब्लास्ट हुई थी.

उन्होंने कहा, ‘रूस की मिसाइलें विमान से सीधे नहीं टकराईं थीं. अगर ऐसा होता, तो विमान तुरंत हीं क्रैश हो जाता.’ पुतिन ने कहा कि रूसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों (ATC) ने फ्लाइट के पायलट को मखचकाला में लैंडिंग की सलाह दी थी, लेकिन पायलट ने अपने घरेलू एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की और फिर भी कजाखिस्तान की ओर रवाना हुआ, जहां विमान के साथ भयानक हादसा हो गया.’

पुतिन ने राष्ट्रपति अलीयेव को दिया आश्वासन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति अलीयेव को आश्वासन दिया कि रूस इस दुखद मामले में मुआवजा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और सभी अधिकारियों की कार्रवाइयों की कानूनी जांच भी की जाएगी.

वहीं, क्रेमलिन ने एक बयान जारी कर कहा, ‘अलीयेव पहले रूस पर इस हादसे की असली सच्चाई छिपाने का आरोप लगा चुके थे, लेकिन गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को उन्होंने इस हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आभार जताया है.’

Published at : 09 Oct 2025 09:06 PM (IST)
Plane Crash Azerbaijan RUSSIA Vladimir Putin Ilham Aliyev
