मगरमच्छ के चमड़े से बनी घड़ी है पुतिन की फेवरेट, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, चर्चा में रूसी राष्ट्रपति का वॉच कनेक्शन

मगरमच्छ के चमड़े से बनी घड़ी है पुतिन की फेवरेट, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, चर्चा में रूसी राष्ट्रपति का वॉच कनेक्शन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को महंगी घड़ियों का शौक है. उनके पास कई तरह की घड़ियां है, इनकी कीमत करीबन 50 लाख तक है. साथ ही वह मगरमच्छ के चमड़े की घड़ी पहनते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 04 Dec 2025 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वॉच कलेक्शन हमेशा चर्चा में बना रहता है. रूस के राष्ट्रपति को महंगी घड़ियां काफी पसंद हैं. बताया जाता है कि उनकी घड़ियों का कलेक्शन उनकी तरफ से बताई गई संपत्ति से भी ज्यादा है.  उनके इस शौक का सबूत सार्वजनिक जगहों पर देखने को मिला है. जब उन्हें लग्जरी घड़ी पहने कई बार देखा गया है.

48 लाख की घड़ी पहनते हैं पुतिन!

मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो उन्हें आज से 10 साल पहले एक पैटेक फिलिप पर्पेचुअल घड़ी पहने स्पॉट किया गया था. इसकी मार्केट में कीमत 60 हजार डॉलर है. भारतीय रुपये में इसकी कीमत 48 लाख रुपए आंकी जाती है. 

मगरमच्छ के चमड़े की घड़ी कितनी महंगी?

जानकार बताते हैं कि पुतिन को मगरमच्छ के चमड़े की घड़ी पहनने का शौक है. उनके वॉच कलेक्शन में यह घड़ी सबसे महंगी मानी जाती है. इसकी कीमत 5 लाख रुपए डॉलर है, यानि साढ़े चार करोड़ रुपए कीमत की. यह नीलम के कांच, प्लैटिनम और मगरमच्छ के चमड़े से बनी है. इसके अलावा पुतिन को ब्लैंकपेन लेमन एक्वा लंग ग्रांडे डेट नाम की वॉच भी पहने देखा गया है. इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जाती है. 

फैक्टरी कर्मचारी को दी थी घड़ी गिफ्ट

उनके घड़ियों का शौक उस समय भी उजागर हुआ, जब गार्जियन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने एक फैक्टरी कर्मचरी को 5,500 पाउंड की ब्लैंकपेन घड़ी गिफ्ट की. तब उस कर्मचारी के बेटे ने कहा था कि उनके पिता को इतने महंगे उपहार की उम्मीद नहीं थी.  

एक बार वायरल हुआ था पुतिन का वॉच कलेक्शन

दरअसल रूस की विपक्षी पार्टी सॉलिडेरिटी ने एक बार वीडियो जारी किया था. इसमें उन्हें महंगी घड़िया पहने दिखाया गया था. यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था. इस वीडियो में दावा किया गया था कि पुतिन के घड़ियों का कलेक्शन 22 मिलियन रूबल है. 

Published at : 04 Dec 2025 06:43 PM (IST)
Putin Luxury Watch India Russia Relation RUSSIA
