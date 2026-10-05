ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘अफगानों के जज्बे के आगे ताकतवर सेना भी नाकाम’, NATO पर रूस का हमला

‘अफगानों के जज्बे के आगे ताकतवर सेना भी नाकाम’, NATO पर रूस का हमला

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाली रूसी सरकार ने अफगानिस्तान की सत्ता में बैठी तालिबान सरकार के शासन की तारीफ की. विदेस मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अफगान सरकार सफलतापूर्वक शासन कर रही है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों में NATO के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती को लेकर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मॉस्को किसी भी बहाने से ऐसी तैनाती को बिल्कुल अस्वीकार्य मानता है. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की मौजदूगी से इलाके में अस्थिरता पैदा कर सकती है.

उन्होंने NATO पर निशाना साधते हुए कहा, ‘अफगानों के जज्बे के आगे उनकी ताकतवर फौज नाकाम हो गई है. अफगान सुरक्षा बल इस्लामिक स्टेट और दूसरे आतंकवादी गुटों के खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि काबुल की आतंकवाद-रोधी क्षमता को मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिकल और विशेषज्ञ मदद देना सभी के साझा हित में है.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
विश्व
इमरान खान की रिहाई को लेकर PAK की सड़कों पर जनसैलाब, हजारों समर्थक मार्च में शामिल
इमरान खान की रिहाई को लेकर PAK की सड़कों पर जनसैलाब, हजारों समर्थक मार्च में शामिल
विश्व
Explained: फ्रांस में संकट, 500 स्कूल बंद! सड़कों पर उतरे छात्र, क्या हैं उनकी मांगें?
Explained: फ्रांस में संकट, 500 स्कूल बंद! सड़कों पर उतरे छात्र, क्या हैं उनकी मांगें?
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ

तालिबानी सरकार सफलतापूर्वक शासन कर रही है- लावरोव

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की राजधानी मॉस्को में सोमवार (5 अक्टूबर, 2026) को आयोजित अफगानिस्तान पर 8वें मॉस्को फॉर्मेंट कंसलटेशन्स की बैठक को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, ‘तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार काफी सफलतापूर्वक शासन कर रही है. इस साल अगस्त महीने में देश को दो दशक लंबे पश्चिमी कब्जे से आजाद हुए पांच साल पूरे हो गए हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘आजादी के बाद तालिबान मूवमेंट के नेतृत्व में सत्ता में आई राष्ट्रीय सरकार ने देश के पूरी जमीन पर अपने कंट्रोल स्थापित कर लिया है और इस बात को मानना चाहिए कि तालिबान काफी सफलतापूर्वक शासन कर रही है.’

आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे तालिबानी- लावरोव

लावरोव ने कहा, ‘अफगानी सुरक्षा बल ISIS (Daesh) और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है और कई बड़े हमलों को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया है. मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि काबुल की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करना हमारे साझा हित में है. इसके लिए लॉजिस्टिक और एक्सपर्ट असिस्टेंस मुहैया कराने के साथ-साथ विशेष सेवाओं और सुरक्षा एजेंसियों के बीच संपर्क बनाए रखना जरूरी है.’

अफगानिस्तान में अफील उत्पादन में 90 प्रतिशत की गिरावट- लावरोव

लावरोव ने कहा, ‘अफगान सरकार की तरफ से अफगानिस्तान में ड्रग्स तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं.’ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि 2022 के बाद से अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन 90 प्रतिशत तक घट गया है.

उन्होंने कहा, ‘पश्चिमी देशों की तरफ से गंभीर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में लगातार विकास हो रहा है. देश में अब तक करीब 170 मैन्युफैक्चरिंग फेसिलिटीज शुरू की गई हैं और पिछले साल अफगानिस्तान का विदेशी व्यापार 14 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. हालांकि, अफगानिस्तान में मानवीय परिस्थितियां अब भी गंभीर बनी हुई है.’ 

यह भी पढ़ेंः इमरान खान की रिहाई को लेकर PAK की सड़कों पर जनसैलाब, हजारों समर्थक मार्च में शामिल

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 05 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Sergey Lavrov Taliban RUSSIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
विश्व
इमरान खान की रिहाई को लेकर PAK की सड़कों पर जनसैलाब, हजारों समर्थक मार्च में शामिल
इमरान खान की रिहाई को लेकर PAK की सड़कों पर जनसैलाब, हजारों समर्थक मार्च में शामिल
विश्व
Explained: फ्रांस में संकट, 500 स्कूल बंद! सड़कों पर उतरे छात्र, क्या हैं उनकी मांगें?
Explained: फ्रांस में संकट, 500 स्कूल बंद! सड़कों पर उतरे छात्र, क्या हैं उनकी मांगें?
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
हेल्थ
Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget