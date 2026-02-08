रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के उफा शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में चाकू से हमला होने की घटना सामने आई है. इस हमले में 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल हो गए हैं. भारतीय दूतावास ने शनिवार (7 फरवरी 2026) की रात इस घटना की पुष्टि की है और बताया है कि सभी घायल छात्रों को इलाज मिल रहा है.

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उफा में एक दुर्भाग्यपूर्ण हमला हुआ है, जिसमें चार भारतीय छात्र भी घायल हुए हैं. दूतावास ने बताया कि वह रूस के स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और कज़ान स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी उफा रवाना हो चुके हैं, ताकि घायल छात्रों को हर संभव मदद दी जा सके.

कैसे हुआ हमला?

PTI के मुताबिक शनिवार (7 फरवरी 2026) को एक 15 साल का किशोर उफा स्थित स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में घुस गया. आरोपी सीधे छात्रावास (डॉर्मिट्री) में पहुंचा और वहां मौजूद छात्रों पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. हमला इतना अचानक था कि छात्र संभल भी नहीं पाए. रूस के गृह मंत्रालय के मुताबिक, आरोपी ने कई छात्रों को चाकू मारा. जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने दो पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया. गिरफ्तारी का विरोध करते समय आरोपी खुद भी घायल हो गया. गृह मंत्रालय की प्रवक्ता मेजर जनरल इरीना वोल्क ने बताया कि आरोपी को काबू में करने के दौरान पुलिसकर्मी घायल हुए और हमलावर ने खुद को भी नुकसान पहुंचाया.

An unfortunate incident of attack has occurred in Ufa. Several persons including four Indian students have been injured. The Embassy is in touch with the authorities and the officials from the Consulate in Kazan are on their way to Ufa to provide assistance to the injured… — India in Russia (@IndEmbMoscow) February 7, 2026

घायलों की हालत कैसी है?

रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमले में घायल चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, हमलावर किशोर को भी बच्चों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति भी गंभीर है.

जांच में सामने आई अहम जानकारी

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी एक प्रतिबंधित नियो-नाजी संगठन से जुड़ा हुआ था. बताया जा रहा है कि हमले के दौरान वह राष्ट्रवादी नारे लगा रहा था. जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हर पहलू से जांच की जा रही है. इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय छात्रों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है.